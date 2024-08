"Beauty & The Nerd": Lohnt sich die erste Folge der Reality-Show von ProSieben?

'Beauty & The Nerd' startet in die fünfte Staffel. Auf Koh Samui treffen Beautys und Nerds in sechs Folgen aufeinander. Es winken 50.000 Euro und vielleicht sogar die große Liebe. Auch eine Nerdin ist wieder mit dabei.

Tussi trifft auf Gamer, Influencerin trifft auf Einzelgänger – in der ProSieben-Show "Beauty & The Nerd" treffen Welten aufeinander. Der Clou dabei: Beautys und Nerds, die zuweilen aus ganz unterschiedlichen Sphären zu kommen scheinen, müssen sich in Zweier-Teams zusammenfinden und in Wettbewerben um den Sieg kämpfen. Dabei geht es nicht nur um Prestige und Ehre, sondern vor allem wollen die Kandidatinnen und Kandidaten um 50.000 Euro reicher werden. Nun geht das Reality-Format in eine neue Runde: In Staffel fünf müssen sich die Beauty-Nerd-Paare auf Koh Samui (Thailand) in sechs Folgen beweisen.