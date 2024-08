Ist Bill Kaulitz in einer Beziehung mit "Bergdoktor"-Star Timmi Trinks?

"Ich habe gelesen: 'Sind sie ein Paar? Knutscherei mit 'Bergdoktor'-Star', stand auch wieder in der Zeitung ohne Ende", ärgert sich der Tokio-Hotel-Frotmann in der aktuellen Ausgabe seines Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood". "Die, die es nicht mitbekommen haben: Das ist eine ganz gefährliche Headline!" Kaulitz sei vor allem aus einem Grund unglücklich über die Schlagzeilen: "Wenn das so stehen bleibt, dass ich ein Paar bin jetzt mit dem 'Bergdoktor'-Star – dann baggert mich ja keiner mehr an!"