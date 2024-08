"Jenke Crime: Die Macht der Kartelle": Alle Infos zur neuen Reportage auf ProSieben

Jenke von Wilmsdorff wagt sich in 'Jenke Crime: Die Macht der Kartelle' in die gefährlichen Einflusssphären der Drogenmafia in Mexiko. Der Reporter, bekannt für seine waghalsigen Experimente, versucht, die Verbindungen der Kartelle bis nach Deutschland aufzudecken. Die Reportage wirft Fragen zur Authentizität und zum Mut des Teams auf.