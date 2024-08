'Doppelhaushälfte': Kritik zu den neuen Folgen der Culture-Shock-Serie

Die Culture-Clash-Serie 'Doppelhaushälfte' geht in die nächste Runde. In der Brandenburger Provinz treffen die Proll-Familie von Andi und Tracy auf die 'woke' Akademikerfamilie Sawadi-Kröger. Die dritte Staffel bringt neue Herausforderungen und humorvolle Momente. Ab dem 9. August in der ZDFmediathek.

Was zu Beginn wie eine bissige Satire über den Umgang mit dem "Nazi nebenan" anmutete, wurde bald vielschichtiger. "Doppelhaushälfte" erzählt von falschen Vorurteilen, die wir im Umgang mit anders sozialisierten Menschen haben. Die großartige Serie berichtet aus der östlichen Provinz, von Familien- und Generationskonflikten, kleinen und großen Träumen, modernem Geschlechterkampf und unserem Wunsch, ein guter Mensch sein zu wollen. ZDFneo zeigt die acht neuen Episodender dritten Staffel immer dienstags, um 21.45 Uhr, in Doppelfolgen. Ab Freitag, 9. August, stehen bereits alle Folgen in der ZDFmediathek.

In Sachen Humor mitunter das derbere Besteck

In den neuen Folgen geht es unter anderem um "Gender Pay Gap" und Erfahrungen an einem Nacktbadestrand. Andi und Mari teilen sich plötzlich den gleichen Arbeitsweg, und Tracy muss sich mit einem Todesfall in der Familie auseinandersetzen. Auch wenn die Serie in jeder Folge ein neues Themenfass aufmacht und in Sachen Humor immer wieder mal auch das derbere Besteck auspackt (man erinnere sich an die legendäre Toilettenszene in Folge eins!), gehört das 2023 für den Deutschen Fernsehpreis nominierte Format nach wie vor zu den klügsten deutschen Humorstücken. Eine besondere Stärke der Serie ist dabei auch in Staffel drei das bärenstarke Ensembles um Milan Peschel.