"TV total": Pufpaff kehrt mit großen Plänen aus der Sommerpause zurück

Senderchef Hannes Hiller, der früher auch lange Unterhaltungsverantwortlicher bei ProSieben war und daher den Show-Betrieb aus dem Effeff kennt, hat mit Pufpaff besonders viel vor. Der "TV total"-Moderator wächst immer stärker in die Rolle des Rundum-Zampanos hinein, der Stefan Raab einmal war.

"Ich hoffe, die Rippen halten durch."

Hiller lässt aktuell "TV total" zu einer der führenden Show-Event-Marken von ProSieben ausbauen – mit gleich vier neuen großen Abendsendungen, die sich aus dem Donnerstagsklassiker heraus entwickeln sollen. Los geht es mit einem "TV total XXL"-Ausgabe vor einem Hallen-Publikum von 15.000 Fans. Die Show in der Lanxess Arena in Köln soll bereits am Donnerstag, 29. August, laufen. Motto: "Größer, länger, lauter".