Eilmeldung: Richard Lugner ist gestorben

Abschied von Richard Lugner. Erst im Juni heiratete der Bauunternehmer seine Partnerin Simone "Bienchen" Reiländer. Nun ist Richard Lugner am 12. August verstorben.

Rettungseinsatz in Villa

Zuletzt hatte der 91-Jährige immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Vor wenigen Tagen wurde der Bauunternehmer aus einem Krankenhaus entlassen. "Es geht ihm wieder gut", gab seine Ehefrau Simone noch im Gespräch mit "oe24" Entwarnung. Am Montagmorgen soll es dann zu einem Rettungseinsatz in seiner Villa in Döblin gekommen sein. Dabei soll der Tod von Richard Lugner festgestellt worden sein.