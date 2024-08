Drama um Lindenstraße-Star: Marie-Luise Marjan schwer gestürzt!

"In einem halben Jahr laufe ich wieder wie ein Reh"

Inzwischen hat die gebürtige Essenerin auch die Reha in einer Klinik in Bad Driburg (Kreis Höxter, NRW) erfolgreich absolviert. "Zum ersten Mal in meinem Leben trainierte ich an Geräten, nie zuvor hatte ich ein Fitnessstudio betreten. Das ändere ich jetzt." Gesundheitlich scheinen sich die Strapazen zu lohnen: "In einem halben Jahr laufe ich wieder wie ein Reh", äußerte sich Marjan gegenüber "Bunte" optimistisch.