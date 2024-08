RTL-Moderatorin Lola Weippert überzeugt, dass "jeder Mensch bisexuell ist"

"Anscheinend sind wir alle bisexuell veranlagt" – das zumindest behauptet Lola Weippert in einem Instagram-Beitrag, der die RTL-Moderatorin eng umschlungen beim Tanzen mit einer anderen Frau zeigt. Während viele Fans Weippert zustimmen, halten andere ihre These für "Schwachsinn".

"Wie seht ihr das?", fragt Lola Weippert ihre Fans. Auf Instagram zeigt sich die "Temptation Island"-Moderatorin beim Tanzen mit einer anderen Frau – und das wohl nicht ohne Grund. "Funfact: Anscheinend sind wir alle bisexuell veranlagt", schreibt Weippert. Das, so behauptet die 28-Jährige, "meinen Sexualforscher – und Psychoanalytiker*innen".

Uneinigkeit in der Kommentarspalte: Sind wir alle bisexuell?

In der Instagram-Kommentarspalte erhält der TV-Star viel Zustimmung. "Ich hab da tatsächlich nie drüber nachgedacht ... aber ja", schreibt eine Nutzerin. "Eigentlich verliebt man sich doch in den Menschen. Unabhängig welches Geschlecht!" Das sieht ein anderer User ähnlich: "Würde ich so zustimmen. Sehr phasenweise. Mal mehr, mal weniger."