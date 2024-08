Trauer um 'Der Pate'-Star: John Aprea stirbt mit 83 Jahren

John Aprea, bekannt aus 'Der Pate – Teil II' und zahlreichen TV-Produktionen wie 'Full House' und 'Die Sopranos', ist im Alter von 83 Jahren verstorben. Seine Karriere begann 1968 mit 'Bullitt'. Aprea starb Anfang August eines natürlichen Todes in Los Angeles.

Seine Schauspielkarriere begann vor mehr als einem halben Jahrhundert: 1968 stand John Aprea zum ersten Mal vor der Kamera – im Steve-McQueen-Klassiker "Bullitt". Nun ist der Schauspieler, der bis vor wenigen Jahren noch an diversen TV-Projekten mitwirkte, gestorben. Aprea wurde 83 Jahre alt. Wie unter anderem das US-Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" berichtet, sei Aprea bereits Anfang August in Los Angeles eines natürlichen Todes gestorben.

"Der Pate – Teil II" war der "Höhepunkt" in John Apreas Karriere Im Laufe seiner langjährigen Karriere war der 1941 im US-Bundesstaat New Jersey geborene Aprea in unzähligen Serien und Filmen zu sehen. Bekanntheit erlangte er vor allem durch seine Rolle in "Der Pate – Teil II". Im 1974 erschienenen Kultfilm von Francis Ford Coppola spielte Aprea den jungen Salvatore Tessio. Es sei der "Höhepunkt" seiner Karriere gewesen, erklärte der Schauspieler später in Interviews.

Doch auch im TV war Aprea in zahlreichen namhaften Produktionen zu sehen – unter anderem in "Das A-Team", "Ein Colt für alle Fälle" und "Die Sopranos". In der Sitcom "Full House" verkörperte er den Vater von Jesse Katsopolis (John Stamos); in der Nachfolgeserie "Fuller House" (2016-2020) kehrte er in seine Rolle zurück. Zuletzt war Aprea wiederholt in der Krimiserie "The Bay" zu sehen.

