Thorsten Legat spricht im Dschungel über gewalttätigen Vater

Kein Tag ohne Drama bei 'Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden'! Nach dem Auszug von David Ortega sorgt Nachrückerin Elena Miras für Wirbel. Thorsten Legat weinte bittere Tränen, und Schauspiel-Legende Winfried Glatzeder kassierte verbotene Gegenstände ein. Makabere Kannibalismus-Fantasien und emotionale Enthüllungen machen diesen Tag unvergesslich.

Gerade hatte mit Ex-"Köln 50667"-Darsteller David Ortega ein bizarrer Unruheherd den RTL-"Showdown der Dschungel-Legenden" verlassen, doch die Nerven der IBES-Stars lagen an Tag drei schnell wieder blank – makabere Kannibalismus-Fantasien inklusive ...

Zunächst aber wurde die Schmuggelware der "kriminellsten Dschungel-Staffel ever" (O-Ton Gigi Birofio) einkassiert. Viele verbotene Gegenstände waren ins Camp geschleust worden – Schauspiel-Legende Winfried Glatzeder sollte diese nun finden und einkassieren. Ob er seine Camp-Mitbewohnerinnen und -Mitbewohner bei der Suche "entkleiden" dürfe, fragte er die Produktion. "Nackig machen? Weil ich wüsste schon, wo man suchen muss."

Warum er das wusste, wurde wenig später klar: Er wolle "mit gutem Beispiel vorangehen" erklärte er der Gruppe und gestand, sich selbst beim Einzug eine Reibefläche und Streichhölzer zwischen Schritt und Hinterteil geklebt zu haben. "Der Mann hat Feuer unterm Hintern", resümierte daraufhin Reality-Urgestein Sarah Knappik. Datingshow-Hopper Gigi Birofio gab die regelwidrige Einfuhr einer ganzen Schachtel Zigaretten zu, die er allerdings schon aufgeraucht habe, und Moderator Mola Adebisi hatte Extrasocken mitgebracht.

Makabere Dinner-Fantasien DJane Giulia Siegel verstand indes nicht, warum die anderen so bereitwillig gestanden, und weigerte sich lange, es ihnen gleichzutun. Zumal sie doch ganz uneigennützig nur etwas "für das allgemeine Wohl" eingeschleust hatte. Wundersamerweise hatte das von ihr gekochte Essen trotz offizieller Abwesenheit von Salz und Co. immer erstaunlich gut geschmeckt ...

Und so fragte sie die anderen zehn Promis leicht kryptisch, ob diese eine Kollektivstrafe akzeptieren würden, "und dafür koch' ich weiter?" Die meisten schienen dafür zu sein, dann allerdings packte Gigi ob eines drohenden Nikotin-Verbotes die Panik und er überzeugte Giulia, ihre eingeschmuggelten Gewürze abzugeben.

Beim nunmehr fad schmeckenden Abendessen fantasierte Kader Loth laut, was wäre, wenn es sich bei den Anwesenden um eine Gruppe Flugzeugabsturz-Überlebender handelte: "Wen würdet ihr aufessen?" Schauspieler Eric Stehfest brach als Erster das perplexe Schweigen: "Den, der stirbt." "Also den Winfried?", folgerte Kader, woraufhin Ex-Fußballprofi Thorsten Legat einwarf, der Gruppen-Älteste dürfte nicht mehr allzu gut munden: "Den kannst du nicht essen, der ist wie'n alter Knochen!" Eric, weiterhin pragmatisch: "Also essen wir Kader." Konnte die verstehen, schließlich würde sie "nicht so zäh schmecken wie Winfried." Sie selbst ließe sich am liebsten "Frischfleisch" Gigi schmecken.

"Jahrzehnte voller Erniedrigung" Nach diesen sicher nicht ernst gemeinten Horror-Fantasien folgte realer Horror: Bei der gemeinsamen Nachtwache sprachen Reality-Star Danni Büchner und Thorsten Legat über ihre Kindheit. Schon am Vortag hatte der Sportler angedeutet, sein stets superhartes Gehabe manchmal selbst nicht leiden zu können, aber eben mit Dauer-Drill aufgewachsen zu sein.

Hilflos habe er als Kind unter anderem ansehen müssen, wie sein betrunkener Vater, "ein Berg Mann", seine Mutter mit einem Bambusstock oder der Faust ins Gesicht geschlagen hatte: "Mein Vater hat die ganze Familie tyrannisiert." Beim Gedanken an die "Jahrzehnte voller Erniedrigung" kamen ihm die Tränen. Danni ahnte, wie er sich fühlte, hatte sie doch Ähnliches erlebt: "Wir mussten früher auch zugucken. Mein Vater hat uns in den Sessel gesetzt, wenn er meine Mutter geschlagen hat. Hat uns extra rausgeholt. Wie krank, ne!"

Elena Miras kommt – und eckt an Das Gespräch schweißte beide zusammen, und als Danni Büchner am nächsten Tag mit Reality-Queen Georgina Fleur in die Dschungelprüfung geschickt wurde, gab's neben Mut-Zusprechen von Thorsten Legat sogar ein gefühvolles: "Ich bin in deinem Herzen und ich hab' dich lieb!" In der Prüfung selbst galt es mal wieder, Sterne aus Fächern mit Schlangen, Kakerlaken, Fischabfällen und Ähnlichem zu befreien. Die Ladys schlugen sich wacker und erspielten solide sechs von elf Sternen und damit sechs Abendessen fürs Camp.

Dort war in der Zwischenzeit als Nachrückerin Reality-Krawallnudel Elena Miras eingezogen. Die 32-Jährige und Danni Büchner hatten 2020 an derselben Dschungelcamp-Staffel teilgenommen und sich dort nicht sehr gut verstanden. Nun aber schienen beide um zumindest oberflächliche Harmonie bemüht. Dafür geriet Elena mit Georgina aneinander, weil sie Ansprüche an die Betten-Verteilung erhob, welche diese als unverschämt empfand.

Hier wird es in den nächsten Tagen wohl noch ordentlich krachen – und auch Giulia Siegels strikte Weigerung, sich an die Campregeln zu halten, dürfte noch für Zündstoff sorgen ...

