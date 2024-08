"Morden im Norden": TV-Legende bekommt Rolle in neuen Folgen

Hans Peter Korff und Sven Martinek treffen in der ARD-Krimiserie 'Morden im Norden' erneut aufeinander. Korff übernimmt eine Gastrolle in der zwölften Staffel. Dabei verkörpert er einen Steuerberater im Ruhestand, dessen Pflegerin tot aufgefunden wird.

Der Serienname klingt ein wenig wie ein bemühtes Wortspiel – doch im Grunde stimmt ja alles: Im ARD-Dauerbrenner "Morden im Norden" geht es um Gewaltverbrechen in der Küstenregion in und um Lübeck. Seit Anfang 2012 läuft die Vorabendreihe nun schon im Ersten; derzeit wird die zwölfte Staffel gedreht – mit einem prominenten Gast.

Hans Peter Korff, der bis heute vor allem für seine "Drombuschs"-Rolle und als "Onkel Heini" aus der Kinderserie "Neues aus Uhlenbusch" (1977-1980) bekannt ist, stand im Juli für eine Gastrolle in der beliebten Serie vor der Kamera. Der Schauspieler ist selbst ein "Fan von Krimis, die im Norden spielen".

Bei den Dreharbeiten traf der 81-Jährige auf einen alten Bekannten: Sven Martinek, der in der ARD-Produktion als Mordkommissar Finn Kiesewetter zu sehen ist. "Es war ein großes Vergnügen, wieder einmal mit Sven zusammenzuarbeiten", schwärmt Korff, der in der Serie "Tierärztin Dr. Mertens" bereits mit Martinek vor der Kamera stand und diesen "sehr schätzt".

Ausgestrahlt werden soll Hans Peter Korffs Gastauftritt im Frühjahr 2026. In der Folge "Die Polin" wird er einen Steuerberater im Ruhestand verkörpern, dessen Pflegerin tot in der Badewanne aufgefunden wird. "Wer in unserem Fall der Mörder ist, bleibt natürlich mein Geheimnis", hält sich der gebürtige Hamburger bedeckt. "Aber soviel darf ich wohl verraten: Ich werde überleben!"