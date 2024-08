GZSZ-Comeback: Maria Wedig kehrt als Nina Klee zurück

Es gibt wieder tolle Neuigkeiten für GZSZ-Fans. Nachdem das Comeback von Nina Ensmann als Jessica Reichelt erst kürzlich bestätigt wurde, steht nun die nächste Rückkehr kurz bevor. Auch GZSZ Star Maria Wedig kehrt nach über einem Jahr Elternzeit ans Set zurück. RTL verriet sie, wie es ihr aktuell geht und wie es mit ihrer Rolle weitergeht.

Maria Wedig genießt Auszeit mit Familie Aktuell genießt Schauspielerin Maria Wedig noch einen Familienurlaub, bevor sie im September wieder ans GZSZ Set zurückkehrt. Sie hat bereits eine Tochter im Teenageralter und wurde im vergangenen Jahr erneut Mutter eines Sohnes. Der inzwischen einjährige Junge hat ihr Leben noch einmal ganz schön auf den Kopf gestellt, wie sie RTL verriet: „Die Zeit vergeht so rasend schnell, und obwohl ich mir dessen bewusst bin, hat es mich kalt erwischt, wie schnell dieses Babyjahr vergangen ist. Es war ein Jahr voller wundervoller Augenblicke, aufregendem Chaos, kräftezehrender Momente und ganz viel Glück.“ Bevor sie wieder vor der Kamera steht, will die Familie die letzten Urlaubsmomente noch einmal völlig ausschöpfen und Kraft tanken. Von der Ostsee soll es nach Italien gehen und von dort aus eventuell noch ein paar Tage an den Tegernsee.

Herausforderung als Teenie und Baby-Mama Der Altersunterschied zwischen ihren Kindern sei für die Schauspieler herausfordernd, wie sie gegenüber RTL weiter offenbart: „Es ist sehr fordernd. Damit will ich nicht sagen, dass es mit zwei kleinen Kindern nicht so wäre, aber da die Interessen und Ansprüche meiner Kinder altersbedingt so weit auseinanderklaffen, zerreißt es mich manchmal bei dem Spagat, beiden gerecht zu werden.“ Obwohl ihr Sohn viel Aufmerksamkeit brauche, versuche sie trotzdem für ihre „große“ Tochter da zu sein. Mutter und Tochter seien mittlerweile „ziemlich erfinderisch geworden, jedes noch so kleine Zeitfenster“ für sich zu nutzen.

Dann kehrt sie ans Set zurück Während ihrer Auszeit habe sie die gesamte GZSZ-Familie vermisst. Das ganze Team, der Cast und auch die Maskenbildnerinnen, die sie vor einem langen Drehtag morgens immer so hübsch gemacht haben. Mit einem Lachen sagte sie dazu: „Allerdings glaube ich, meine Maskenzeit muss ab jetzt verlängert werden. Meine Augenringe sind enorm. Also viel Spaß Ladys, das wird ein hartes Stück Arbeit.“ Ab September wird Maria Wedig wieder für ihre Rolle vor der Kamera stehen und im Herbst bereits wieder als Nina Klee über die heimischen Fernsehbildschirme flimmern. Wie es konkret mit ihrer Rolle weitergeht, wisse die Schauspielerin selbst noch nicht: „Das weiß ich auch noch nicht, ich lass mich selbst ein bisschen überraschen, wenn ich dann bald die neuen Drehbücher erhalte.“ Die GZSZ-Fans können es jetzt schon kaum erwarten, Nina Klee wieder am Kolle-Kiez zu sehen.