"ran: Bundesliga: Mönchengladbach – Bayer Leverkusen": Alle Infos zum Bundesliga-Saison-Start 2024/25

Nach der Sommerpause rollt der Ball wieder in der Bundesliga. Die Saison 2024/25 beginnt mit dem Rhein-Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen. SAT.1 überträgt das Spiel live. Kann Meistertrainer Xabi Alonso den Titel verteidigen? Alle Infos zur Übertragung und den Highlights der Spiele.

Zum Auftakt ein Derby mit dem Meister Auch wenn die Heim-EM nicht zum erhofften deutschen Titel und vollendeten Sommermärchen geführt hat, ist die Lust am Fußball ungebrochen. Zeit also, dass der Ball nach der Sommerpause in der Bundesliga wieder rollt. Zum Auftakt der Saison 2024/25 tritt traditionell der amtierende Deutsche Meister an: Bayer Leverkusen ist im Eröffnungsspiel zu Gast bei Borussia Mönchengladbach. Kann sich die Werkself, die in der vergangenen Spielzeit kein einziges Liga-Spiel verlor, abermals im Rhein-Derby durchsetzen? Die Statistik spricht dafür: Bislang gewann Leverkusen 34 der 84 Aufeinandertreffen; die Fohlen entschieden hingegen nur 22 Bundesliga-Derbys für sich. SAT.1 überträgt ab 19.50 Uhr live, Anstoß ist um 20.30 Uhr.

Schon am ersten Spieltag stellen sich viele die entscheidende Frage: Wird Meister-Trainer Xabi Alonso den Titel mit seiner Elf in dieser Saison verteidigen? Aufzubieten hat der Spanier, seines Zeichens selbst Welt- und zweifacher Europameister, neben deutschen Nationalspielern wie Florian Wirtz und Robert Andrich mit seinem Landsmann Alejando Grimaldo sogar einen amtierenden Europameister. Moderiert wird der Ligaauftakt von Matthias Opdenhövel im Studio, Andrea Kaiser fungiert als Reporterin im Stadion. Kommentiert wird die Partie von Wolff Christoph Fuss.

Wer überträgt welche Spiele? Während sich SAT.1 die Rechte am Eröffnungsspiel der 1. Bundesliga sichern konnte, muss sich der geneigte Fußballfan ansonsten auch in dieser Saison wieder im Übertragungsdschungel zurechtfinden. Alle weiteren Freitagsspiele der Saison etwa werden live jeweils ab 20.30 Uhr beim Streamingdienst DAZN übertragen. Die Highlights der Freitagspartien sind ab 22.30 Uhr bei Sky Sport Bundesliga zu sehen, während die Sportschau im Ersten und das ZDF-Sportstudio die Höhepunkte erst am Samstag zeigen.

Samstags werden die Bundesliga-Partien ab 15.30 Uhr sowie das Topspiel ab 18.30 Uhr weiterhin live bei Sky gezeigt, einzeln und in der Konferenz. Die ARD-"Sportschau" fasst wie gewohnt ab 18.30 Uhr die Partien zusammen. Auch bei DAZN gibt es am Samstag ab 21 Uhr die Bundesliga-Highlights zu sehen. Das Zweite zeigt die Höhepunkte aller Samstagsspiele ab 23 Uhr im "Sportstudio"; Sport1 im Format "Bundesliga Pur" alle Aufeinandertreffen vom Freitag und Samstag. Die Rechte für die Live-Übertragung der Sonntagsspiele konnte sich wiederum DAZN sichern. Bei Sky werden die Höhepunkte der Partien ebenso gezeigt wie in den dritten Programmen (ab 21.45 Uhr, online bereits 21.15 Uhr).

Es bleibt also für den Fußball und Abonnenten erst einmal alles beim Alten in Sachen Bundesliga – sieht man davon ab, dass die Preise bei Anbietern immer weiter steigen. Gespannt wird derweil verfolgt, wie es ab der Saison 2025/2026 weitergeht. Hier werde die Karten bei den Rechten neu gemischt.

