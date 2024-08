"Panorama: Das Klima im Kohleland": Kritik zur ARD-Reportage über Kohlekonflikte in Brandenburg

In 'Panorama: Das Klima im Kohleland' zeigen Oda Lambrecht und Isabel Schneider die Spannungen in Brandenburgs Braunkohleregion, wo Klimaschutzbemühungen und Arbeitsplatzängste aufeinanderprallen.

Sie blicken auf eine sich zunehmend festfahrende Debatte, in der zwei wichtige Politik-Prinzipien ungebremst aufeinander zu krachen drohen: Es geht um die dringlichen Umweltschutzbemühungen im Angesicht der Klimakrise zum einen und um die Sorge vor Arbeitsplatzvernichtung in wirtschaftlich äußerst angespannten Zeiten zum anderen.

Bagger ausbremsen, Windräder bauen

Heiß her geht es in der Braunkohleregion im Süden Brandenburgs, die unter dem nicht ganz freiwillig vorangetriebenen Strukturwandel ächzt. So hat sich die Bundesregierung allein schon durch das Pariser Klimaschutzabkommen dazu verpflichtet, möglichst rasch die Energiewende in der Region umzusetzen und Kohlebagger auszubremsen – zugunsten etwa von Investitionen in Windkraft. Gleichzeitig fürchten viele Bewohner der Lausitz um ihre Arbeitsplätze, ihre Identität und ihre Zukunftschancen. Ein Konflikt, der nicht leicht zu lösen ist.