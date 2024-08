Halle Berry schwärmt vom James-Bond-Dreh: "Glauben an Männer wiederhergestellt"

Halle Berry, bekannt als Bond Girl aus 'Stirb an einem anderen Tag', erklärt in einem Interview, warum Pierce Brosnan immer ihr James Bond bleiben wird und wie er ihren Glauben an Männer wiederhergestellt hat.

Pierce Brosnan, der Gentleman Sean Connery? Roger Moore? Oder doch Daniel Craig? Unter Fans der Agenten-Reihe wird gerne lebhaft diskutiert, welcher Schauspieler denn James Bond am besten verkörpert. Für Hollywood-Star Halle Berry ist die Sache hingegen klar: Pierce Brosnan werde "immer mein Bond sein", erklärte sie gegenüber dem US-Medium Wired. "Er hat meinen Glauben an Männer in diesem Film wiederhergestellt."

Mit Brosnan spielte Berry gemeinsam im 007-Film "Stirb an einem anderen Tag" von 2002. "Er wird immer mein Bond sein, immer. Ich bin ein Pierce Brosnan-Fan", so die Oscar-Preisträgerin über ihren Co-Star. "Es gibt keinen Menschen, der ein besserer Gentleman ist als Pierce Brosnan", schwärmte die 58-Jährige im Interview. Auf Brosnan beziehungsweise Bond kam Berry durch Fan-Fragen aus dem Internet zu sprechen, offenbar fragen sich viele Menschen, ob sie in einem Teil der Bond-Reihe zu sehen war.

In "Stirb an einem anderen Tag" übernahm Halle Berry die Rolle der Jinx Johnson, einer NSA-Agentin, die sich nicht auf die berufliche Zusammenarbeit mit James Bond beschränkte. Der Film war Brosnans letzter Dreh als Bond, nach seinen Rollen in "GoldenEye" (1995), "Der Morgen stirbt nie" (1997) und "Die Welt ist nicht genug" (1999).

Berry: "Bond stand nicht auf meiner Wunschliste" "Bond stand nicht auf meiner Wunschliste", gestand Berry, "aber ich habe die Filme immer geliebt." Seitdem sie in einem Teil mitgespielt habe, habe sie das Gefühl, Teil der Filmgeschichte zu sein. "Diese Filme sind ikonisch. Sie werden für immer ein Teil unserer Geschichte sein, und ich fühle mich wirklich geehrt, in einem davon mitgewirkt zu haben, besonders mit Pierce."

