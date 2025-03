Ein überraschender Kuss mit Folgen bei den Oscars: Halle Berry und Adrien Brody

Berry war laut eigener Aussage völlig überwältigt von dem Moment. Der Kuss war tatsächlich spontan und war vorher nicht mit ihr abgesprochen worden. Bei der Oscar-Verleihung am vergangenen Sonntag sah Berry nun die Chance, mit etwas Ironie Rache zu üben – und ergriff sie. Als sie Brody auf dem roten Teppich entdeckte, ging sie auf ihn zu, richtete sich an seine Freundin mit den Worten "Sorry, ich muss das jetzt tun" und drückte dem Schauspieler einen Kuss auf die Lippen.

Es war der Skandal 2022: Will Smith verpasste Chris Rock bei der Oscar-Verleihung eine Ohrfeige auf der Bühne. Zuvor machte der Comedian Witze über die Frau des Schauspielers. Doch was passierte eigentlich danach?

Halle Berrys "Revanche"

Im Gespräch mit dem Branchenmagazin "Variety" gab die 58-Jährige an, die Oscar-Verleihung 2003 sei nicht nur für Adrien Brody eine "tolle Nacht" gewesen, sondern auch für sie selbst. "Ein Teil seines Moments zu sein... heute Abend musste ich mich revanchieren", so Berry augenzwinkernd. Die Schauspielerin hatte 2002, also ein Jahr vor Brody, selbst den Oscar als beste Schauspielerin gewinnen können. Prämiert wurde ihre Leistung in dem romantischen Drama "Monster's Ball" des deutsch-schweizerischen Regisseurs Marc Forster.