"Dschungelcamp der Legenden": Giulia Siegel schockt mit Stasi-Vergleich

Erst zum zweiten Mal erklang bei "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" (aktuelle Folge schon im Stream auf RTL, im linearen TV am Freitag bei RTL) in Folge 8 der gefürchtete Ausruf des Moderatorenteams Sonja Zietlow und Jan Köppen: "Du bist ein Star, schaff' dich hier raus!"

Gerichtet waren die Worte an den ältesten Teilnehmer des aktuellen Dschungelcamps, zugleich den ältesten Kandidaten ever: Schauspieler Winfried Glatzeder (79) – oder wie Elena Miras zu sagen pflegte: "Friedrich – der heißt doch Friedrich, oder? Ich kann mir den Namen einfach nicht merken."

In der Jubiläumsstaffel vom "Dschungelcamp" läuft einiges anders ab, als in den vorherigen Staffeln. Auch die Gage verteilt sich bei "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" ungewöhnlich unter den Promis. Wir haben einen Blick auf den Verdienst der "Dschungelcamp-Legenden" geworfen.

Fagt man Gigi Birofio, den Jüngsten im Camp, so hatte sich der 79-Jährige jedoch kein Bein ausgerissen. So beharrte Winfried darauf, stets die letzte Nachtwachenschicht am Lagerfeuer zu übernehmen. Das habe er sich vertraglich so zusichern lassen. Gigi glaubte ihm kein Wort, also fast kein Wort: "Winfried ist fake! Alles, was aus seinem Mund kommt, ist zu 80 Prozent gelogen", motzte der Reality-TV-Darsteller.