Bill und Tom Kaulitz regen sich über das "Dschungelcamp" auf: "Wie bescheuert seid ihr?"

"Am Puls mit Dunja Hayali: Wütend, laut, radikal – die neue Protestkultur?": Wenn alle auf die Straße gehen

Von Klimaprotesten über AfD-Demos bis hin zu Versammlungen gegen den Nahostkonflikt: In ihrer neuen 'Am Puls'-Doku geht Dunja Hayali der Frage nach, was die Menschen in Deutschland wieder vermehrt auf die Straße treibt und welche Auswirkungen diese neue Protestkultur auf die Gesellschaft hat.

