"Kontrollfreak" Peter Kloeppel wird in letzter "RTL aktuell"-Sendung überrascht!

Nach 32 Jahren und über 4.500 Sendungen beendet Peter Kloeppel seine Karriere als Nachrichtensprecher bei RTL. In einem emotionalen Interview spricht er über seinen letzten Auftritt, seine Zukunftspläne und die Bedeutung seines Abschieds.

"Es ist bittersüß" 32 Jahre, mehr als 4.500 Sendungen: Die Zahlen von Peter Kloeppels Karriere lesen sich beeindruckend. Doch es ist nicht nur die schiere Zeitspanne, der 65-Jährige schaffte es auch, seriösen Nachrichtenjournalismus im Privatfernsehen salonfähig zu machen. Nun nimmt Kloeppel allerdings seinen Hut: Am Freitag tritt er um 18.45 Uhr ein letztes Mal vor die RTL-Kameras, um die wichtigsten Nachrichten des Tages zu präsentieren. "Es ist bittersüß, aber gut, dass es selbstbestimmt abläuft – und so, wie ich mir einen Abschied vorstelle", kommentierte der Moderator gegenüber der Nachrichtenagentur teleschau seinen finalen Auftritt.

Dieser komme für ihn nicht überraschend, wie er ausführte, sondern er habe sich schon Jahre damit beschäftigt. Deshalb habe er sich "mental nicht noch einmal neu darauf einstellen" müssen, dass er "ab Freitag quasi arbeitslos" sei. Was ihn bei der letzten Sendung erwarte, wisse er nicht genau, was ihn als "Kontrollfreak" ein bisschen irritiere. Sicher ist indes: Auf den letzten TV-Metern wird Ulrike von der Groeben an seiner Seite sein, die sich anschließend ebenfalls in den Ruhestand verabschiedet.

"Es ist einfach viel Dankbarkeit dabei": So denkt Peter Kloeppel über seinen Abschied "Trotzdem sind wir in freudiger Erwartung. In der Sendung haben wir es noch einigermaßen in der Hand", versicherte Peter Kloeppel im Interview. Anders sei dies bei der anschließenden Feier gelagert. Noch nicht geplant habe er überdies seine Abschiedsworte in "RTL aktuell". Zwar "wälze" er verschiedene Dinge "hin und her", aber werde die Worte dann mehr oder weniger spontan ergreifen. Nur eines wisse Kloeppel vorab: "Es wird keine apodiktische Rede oder etwas Finales geben. Es ist einfach viel Dankbarkeit dabei, dass wir so lange diesen tollen Job machen konnten, gesund geblieben sind und selbstbestimmt gehen können."

So ganz weg ist Peter Kloeppel trotz seines Abtritts bei "RTL aktuell" dann aber doch nicht. Wie er im Interview mit teleschau bestätigte, wird er auch künftig das Format "Durchleuchtet" präsentieren. Auch im Rahmen der Berichterstattung rund um die US-Wahl im November werde er im Studio präsent sein. Doch eines schloss Kloeppel im Gespräch kategorisch aus: "Ich werde keine täglichen Sendungen mehr moderieren, und beileibe nicht mehr in der Schlagzahl On Air sein, wie ich das in den vergangenen 30 Jahren war." Stattdessen freue er sich auf die Zeit mit seiner Frau – einer US-Amerikanerin – im gemeinsamen Domizil in den USA.

