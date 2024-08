"Die Giovanni Zarrella Show": Kritik zur "Sommerparty" im ZDF

Neue Veröffentlichungen

Neue DVDs und Blu-rays: "Good Boy", "Helgoland 513" und "All of Us Strangers"

"Good Boy" ist ein norwegischer Horrorthriller von Viljar Bøe, in dem ein Mann sich wie ein Hund verhält. "Helgoland 513" zeigt eine dystopische Zukunft auf einer abgeschotteten Insel. "All of Us Strangers" erzählt von einer queeren Liebesgeschichte mit einem Zeitreise-Element.

