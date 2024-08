"Are You The One": Realitystars verzocken durch "Blackout" 50.000 Euro

In der neuen Folge von "Are You The One" auf RTL+ herrscht Chaos: Nachdem sich einige Paare fast gefunden hatten, sorgen neue Regeln für wilde Küsse und Drama. Die vierte "Matching Night" endet mit einem "Blackout", der den Jackpot um 50.000 Euro reduziert. Sophia Thomalla kitzelt dabei allerlei Gossip aus den Kandidaten heraus.

Das Rudelknutschen Da blicke noch einer durch im RTL+-Format "Are You The One – Reality Stars In Love"! Erst letzte Woche hatten Laura Lettgen (28, aka "Laura blond") und Nikola Glumac (28), Jenny Iglesias (25) und Lukas Baltruschat (30) sowie irgendwie auch Dana Feist (28) und Tim Kühnel (27) beschlossen, "exklusiv" zu sein, also nur noch miteinander körperliche Zärtlichkeiten auszutauschen. Das kam nach dem Rudelknutschen der Vorwochen recht überraschend. Und siehe da: Es hielt auch nicht lange.

Jenny und Tim kamen zu dem Schluss, dass es "nicht fair der Gruppe gegenüber" sei, sich nur noch auf einen Partner beziehungsweise eine Partnerin zu fokussieren, weil man offenbar nach aktueller AYTO-Logik doch mit vielen rummachen muss, um sein "Perfect Match" zu finden, sprich: sein psychologisch ermitteltes Traum-Gegenüber. Apropos: Marc-Robin Wenz (29) und Asena Neuhoff (27) sind keines, erfuhr man zu Beginn. Und das, obwohl Marc-Robin doch "sooooo geil" auf sie war! Und es blieb, aber das nur am Rande.

Knutsch-Freiheit unter Vorbehalt Zurück zu den "Exklusiv"-Schätzchen: Jenny gab ihren Lukas wieder frei – er dürfe tagsüber rummachen, sich allerdings dabei nicht im Intimbereich berühren lassen, und außerdem gebe es da eine Tabu-Dame: Linda Voilet (23). Denn die ehemalige "Germnay's Next Topmodel"-Kandidatin zeigte in Jennys Augen zu wenig Respekt und war, wie sie im Gespräch mit Gabby Alves Rodrigues (23) bekundete, "einfach so 'ne Billige".

Vor allem aber hatte sie einen guten Draht zu Lukas und schon Fummel-Erfahrung mit ihm. Der ahnte daher auch, dass "definitiv etwas Ärger vorprogrammiert" sein könnte und "verbot" Jenny nur seinen Mitbewohner Oğuzhan "Ozan" Gencel (27), der für sie eh noch nie zur Debatte gestanden hatte. Danas "Blacklist"-Frauen für Tim waren übrigens "Laura blond und Linda". Später kam noch Nadja Großmann (24) dazu, denn mit der hatte Tim für Danas Begriffe prompt etwas zu lange geknutscht. Tim, der zugab, das alles nicht ganz zu "checken", gestattete Dana dagegen großzügig jeden der Männer, wohlwissend, dass die eh nicht zugreifen würde.

Dass auch Laura blond ihren "Exklusiv"-Vertrag aufheben wollte, hatte weniger mit Gruppen-Fairness zu tun, als vielmehr mit der Erkenntnis, dass sie doch "lieber 'ne Hoe-Phase haben" wollte. Gut, dass Nikola das ähnlich sah – nach 17 Stunden ging das "Paar" daher doch wieder mehr oder weniger getrennte Wege.

"Sind doch hier alles hübsche Frauen!" Und mit all diesen neuen Regeln ging es ab zur vierten "Matching Night", in der Moderatorin Sophia Thomalla (34) natürlich wieder allerlei Gossip auspackte, aber auch aus den Kandidatinnen und Kandidaten herauskitzelte. Vor allem die "Blacklists" standen zur Debatte. So erfuhr Linda, warum sich manche der Männer plötzlich auffallend zurückhaltend ihr gegenüber verhalten hatten.

Zwischen ihr und Jenny kam es zu einem Schlagabtausch, im Verlauf dessen die eine die andere Giftzwerg nannte, woraufhin die ihre Konkurrentin wiederum auf ihre angeblich fehlenden Kurven ansprach. Am Ende weinte Linda und verzweifelte: "Ich versteh' nicht, warum mich immer alle als Gefahr betrachten. Natürlich bin ich 'ne hübsche Frau, und? Sind doch hier alles hübsche Frauen. Haben die alle so 'nen kleinen Selbstwert?"

Nach all dem persönlichen Drama ein kollektives: Kein einziges Paar saß in besagter "Matching Night" korrekt. Der "Blackout" bedeutete 50.000 Euro Abzug vom 180.000-Euro-Jackpot, aber immerhin auch neun neue "No Match"-Erkenntnisse, wie man sich nach dem ersten Schock tröstete.

Am nächsten Tag gab's eine eklige "Wir spucken einander möglichst viel Flüssigkeit in den Mund"-Challenge, die Niko und Laura Morante (33) sowie Tara Tabitha (31) und Kaan Aktas (27) am besten meisterten. Zur Belohnung durften alle vier Go-Kart fahren, anschließend küsste Niko Laura M. (aka "Laura brünett"). Das matcht doch, könnte man meinen. Meinte auf jeden Fall auch der Rest des Casts und wählte die beiden in die "Matchbox". Sind sie ein "Perfect Match"? Verkauft jemand die Entscheidung? Nächste Woche wissen wir mehr.

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.