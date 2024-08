"Liebesdings": Kritik zur Komödie mit Elyas M'Barek und Alexandra Maria Lara

TV-Kommissarin im Interview

Chrstina Hecke: „Die Menschen begegnen mir genauso offen wie ich ihnen“

Der achte Fall für Kommissarin Judith Mohn und Kollege Freddy Breyer in der ZDF-Krimireihe „In Wahrheit – Zwischen Recht und Gerechtigkeit“ läuft am 31. August um 20.15 Uhr im ZDF, vorher war er schon auf Arte zu sehen. prisma hat mit Hauptdarstellerin Chrstina Hecke gesprochen, die in den Krimis Kommissarin Judith Mohn spielt. Ihr Kollege Freddy Breyer wird von Robin Sondermann gespielt.

MEHR