Bildgewaltige Neuverfilmung eines Abenteuerklassikers: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche

Spektakuläre Kulissen, feinste Kleider, überall viel Pomp: Solche Kostümfilme nach alter Schule sehen immer toll aus, wenn man sie auf der Leinwand sieht, auch im 21. Jahrhundert. Aber sie sind eben auch ganz schön aufwendig, wirken in der heutigen Filmwelt schnell antiquiert und locken nur noch selten große Zuschauermassen ins Kino. Weshalb solche Projekte auch nicht mehr oft realisiert werden. Umso schöner, wenn dann doch mal wieder eines zu einem großen Hit wird. So wie dieser neue "Graf von Monte Christo", der nun ebenso wie der Abenteuer-Thriller "Flight Risk" und der Familienfilm "Paddington in Peru" auf DVD und Blu-ray erscheint.

"Der Graf von Monte Christo" (VÖ: 15. Mai) Ein klassisches Drama über Leidenschaft, Liebe, Verrat und Rache, angesiedelt in der Zeit nach der Französischen Revolution: Schon damals, als Alexandre Dumas seinen heute legendären Roman "Der Graf von Monte Christo" veröffentlichte (1844), riss man ihm den Stoff förmlich aus den Händen, bevor die Tinte richtig trocken war. Auf Anhieb ein riesiger Erfolg, wurde die Leidensgeschichte des Edmond Dantès bereits 1908 erstmals verfilmt. Es folgten zahlreiche weitere Adaptionen für Kino und TV, viele davon prominent besetzt. In der neuesten Version verkörpert nun César-Gewinner Pierre Niney ("Yves Saint Laurent") den tragischen Helden Dantès, der im Verlauf des Films zum Grafen von Monte Christo wird. Über 40 Millionen Euro standen den Regisseuren und Drehbuchautoren Matthieu Delaporte und Alexandre de La Patellière zur Verfügung, um unter anderem in Paris und Marseille sowie auf Zypern und Malta ihre Version der "Monte Christo"-Geschichte umzusetzen – eine der ambitioniertesten und nach Ansicht vieler Kritiker eine der besten, die je gedreht wurden. Der Film stand auf der Shortlist als französischer Beitrag für den Auslands-Oscar (unterlag dann aber "Emilia Pérez"). Allein in Frankreich sahen den Film über neun Millionen Kinobesucherinnen und -besucher.

Preis Blu-ray: circa 15 Euro

FR, 2024, Regie: Matthieu Delaporte/Alexandre de La Patellière, Laufzeit: 178 Minuten

"Flight Risk" (VÖ: 16. Mai) Anschnallen bitte, "es könnte turbulent werden", weist Pilot Daryl Booth (Mark Wahlberg) in "Light Risk" seine beiden Passagiere mit schelmischem Grinsen an, ehe die kleine Maschine abhebt. Neben ihm sitzt Air Marshal Madelyn Harris (Michelle Dockery). Hinter ihm, doppelt und dreifach mit schweren Eisenketten verzurrt, ein gewisser Winston (Topher Grace). Harris soll Winston, der in Verbindung mit dem organisierten Verbrechen steht, nach New York bringen, damit dieser dort als Kronzeuge gegen die Mafia aussagen kann. Und Daryl: Der soll eigentlich nur fliegen. Aber der Typ ist kein einfacher Pilot und letztlich hauptverantwortlich dafür, dass es in der Tat ein "turbulenter" Flug wird. Mit dem Thriller "Flight Risk" (Drehbuch: Jared Rosenberg) liefert Mel Gibson, der mit seinen Filmen in der Vergangenheit immer wieder polarisierte, seine erste Kino-Inszenierung seit dem gefeierten Weltkriegsdrama "Hacksaw Ridge – Tag der Entscheidung" (2016).

Preis DVD: circa 15 Euro

US, 2025, Regie: Mel Gibson, Laufzeit: 91 Minuten

"Paddington in Peru" (VÖ: 15. Mai) Paddington ist wieder da: Zwei Filme, basierend auf den Kinderbüchern des 2017 verstorbenen Autoren Michael Bond, gab es bislang, 2014 und 2017, gemeinsam spielten sie etwa 600 Millionen Dollar ein. Der erste handelte davon, wie Paddington Bär aus dem Dschungel von Peru zu Familie Brown nach London kam. Im zweiten unternahm Paddington alles, um zum 100. Geburtstag seiner Tante Lucy ein passendes Geschenk zu finden. Im dritten Teil, bei dem Douglas Wilson erstmals anstelle von Paul King auf dem Regiestuhl saß, führt der Weg nun dorthin zurück, wo der pelzige Publikumsliebling einst herkam. Im neuen Film fliegt Paddington Bär (wieder synchronisiert von Elyas M'Barek) mit Familie Brown nach Peru, um Tante Lucy im Bären-Seniorenheim zu besuchen. Aber als die Reisenden dort ankommen, oh Schreck, ist Tante Lucy nicht mehr da – verschwunden irgendwo im riesengroßen Amazonas-Regenwald! Also machen Paddington und Co. sich auf die Suche. Es ist der Beginn eines neuen Abenteuers mit viel bäriger Action, neuen Weggefährten (in einer Nebenrolle: Antonio Banderas) und natürlich auch wieder viel britischem Humor.

Preis DVD: circa 14 Euro

UK, 2024, Regie: Dougal Wilson, Laufzeit: 102 Minuten