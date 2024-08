12. Tag "Dschungelcamp": Thorsten Legat sorgt für Verwirrung: "Das andere darf ich nicht sagen"

Ex-Fußballer Thorsten Legat will im Dschungelcamp die Krone holen. Mit vollem Körpereinsatz schafft er acht Sterne. Doch nicht alle sind von seinem Ehrgeiz überzeugt. Georgina Fleur und Sarah Knappik geraten in einen heftigen Streit, während Gigi Birofio die Aufregung um ein Schimpfwort übertrieben findet.

Frauen gegen Männer Frauen gegen Männer, Georgina Fleur gegen Sarah Knappik und Thorsten Legat gegen den Rest der Welt – so das inoffizielle Motto an Tag 12 im "Dschungelcamp der Legenden" (schon jetzt auf RTL+, bei RTL am Dienstagabend, 20.15 Uhr). Dass die Dubai-Auswanderin "im Eifer des Gefechts" (Georgina) nach der letzten Prüfung mit dem F-Wort ("F...t euch") um sich geschmissen hat, trägt ihr Sarah Knappik nach: "Gerade als Mutter hätte sie eine Verantwortung, sich rhetorisch besser zu artikulieren", kritisiert sie ihre Mitcamperin mit vorgehaltener Moralkeule. Danni Büchner äußert sich ähnlich. Sie rät Georgina dringend, sich für die Nutzung des "bösen Wortes" (Thorsten Legat) zu entschuldigen.

Nur Gigi Birofio findet die Aufregung um das Schimpfwort aus der Abteilung Beischlaf übertrieben: "Das ist keine Kirchensendung. Es gab schon Schlimmeres im Fernsehen", sagt er. Thorsten Legat sieht das Dschungelcamp jedoch nicht in einer Reihe mit den "Bu.sformaten", in denen Gigi groß geworden ist. "Das hier ist gehobene Klasse", findet er. Sarah und Gigi winken müde ab. Am Ende vertragen sich Georgina und Sarah dann doch. "Ich weiß nicht, ob ich hiernach noch mal Psychologie studiere, so 100 Prozent verstehe ich auch nicht alles", scherzt Sarah Knappik.

Was die 37-Jährige aber sehr wohl versteht: Dass die Frauen im Camp langsam eine Strategie gegen die scheinbar übermächtigen Männer brauchen. Die, so die einhellige Meinung, fühlen sich nämlich viel zu sicher. Momentan sind die Frauen aber rein rechnerisch noch in der Überzahl. Kader Loth ist verunsichert: "Wir sind alle zarte Blumen. Wenn man uns einen Gorilla vorwirft (gemeint ist Thorsten Legat, Anm.d.Red.) sollen wir ihn dann vergiften?" Sarah hat eine andere Idee: "Man kann ja auch jemanden gemeinsam wählen, weil er eine starke Konkurrenz ist", raunt sie.

Legat flucht: "Krankester Sch..ß!" Denn alle wissen: Der Ex-Fußballprofi will unbedingt auf den Dschungel-Thron. Deshalb meldet er sich auch sofort, als die Moderatoren Elena und ihm die Prüfung "Grauer Knast" anbieten. Die Aufgabe hat es in sich: Legat muss sich durch ein Tunnelsystem schlängeln, in dem allerlei Tiere und ekliges Substanzen stecken. Legat grunzt, schreit, wird von einer Ratte in den Finger gebissen und schlägt sich an einer Decke den Kopf an – mit vollem Körpereinsatz erspielt er am Ende acht von neun möglichen Sternen. "Das ist der krankeste Sch..ß, den ich in den letzten 20 Jahren mitgemacht habe", ist der 55-Jährige danach völlig ausgelaugt.

Zurück im Camp berichtet er dann ausführlichst von seiner Heldentat. Georgina Fleur ist beeindruckt: "Die Prüfung muss anscheinend Hardcore gewesen sein", sagt sie. Danni Büchner schluckt: "Ich wurde immer kleiner innerlich." Elena Miras aber glaubt, sie hätte die Prüfung ebenfalls gerockt. Ebenso wie Gigi Birofio: "Thorsten übertreibt jede Geschichte: Dem hat ein Bein gefehlt, der hat eine Hand verloren und er musste dabei noch mit einem Bären und einen Löwen kämpfen", nimmt er seinen Konkurrenten grinsend hoch.

Thorsten Legat hat aber noch etwas auf Lager, mit dem er seine Mitcamper massiv verunsichert: "Das andere darf ich nicht sagen, was zu verkünden ist, also: lieb sein!", sagt er verschwörerisch. Bei den anderen startet augenblicklich das Kopfkino: Darf Thorsten womöglich entscheiden, wer als Nächstes fliegt? Kann er durch seine Stimme jemanden sichern? Fragen über Fragen. Legat ist mit sich zufrieden: "Ha ha, jetzt sind sie alle ruhig", schmunzelt er in sich hinein. Die Sache, über die er angeblich nicht sprechen darf – alles nur eine Finte. Tag 13 wird zeigen, welche Dschungellegende wirklich zuletzt lacht.

