"Goodbye Deutschland"-Auswanderin will Tochter zum Umzug überreden: "Ich mag Miami einfach nicht"!

Irena Hoxie träumt von einem Umzug nach Miami, doch ihre Tochter Nadja will in Saint Petersburg bleiben. Die aktuelle Folge von 'Goodbye Deutschland' zeigt den Familienkonflikt und ob ein Miami-Trip Nadja umstimmen kann.

"Das ist nicht mein Traum. Das ist der Traum von meiner Mama", klagte in der aktuellen Miami-Folge der VOX-Auswanderer-Doku "Goodbye Deutschland" die 23-jährige Hochzeitsfotografin Nadja Hoxie. Worum es ging? Nun, um den geplanten Umzug ihrer Mutter Irena Hoxie (59) von Saint Petersburg, Florida, ins 430 Kilometer entfernte Miami. "Das ist einfach das Top-Pflaster. Hier willst du sein. Hier wollen alle sein", glaubte die und konnte beim besten Willen nicht verstehen, warum es jemandem anderes gehen sollte. Wenn es nach ihr ginge, würden sie, ihr Ehemann Lee sowie ihre Töchter Nadja und Lara (26) mit deren Partnern mit ihr in die "Magic City" kommen.

Blöd nur, dass Nadja im Gegensatz zu den anderen partout in "Saint Pete" bleiben wollte: "Ich mag Miami einfach nicht", erklärte sie ein ums andere Mal. "Es ist einfach nicht mein Platz. Ich mag den Strand nicht, ich mag Nightlife nicht ..." Dass ihre Schwester aus all dem "so ein Drama" machte, begriff Lara nicht und empfand sie als "stur wie die Sau". Sie würde auf jeden Fall mitziehen, um ihre Mutter "zu unterstützen". Unterstützt hatten die jungen Frauen Irena auch früher schon, als sie in deren deutschem Restaurant in Saint Petersburg kellnerten – bis sie nach der Schule eigene Wege gingen und die Mutter sich gezwungen sah, das Lokal zu verkaufen.