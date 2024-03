Ina Müller im Visier von Fake-News: Identität missbraucht!

In einem emotionalen Instagram-Post offenbart Ina Müller ihren Kampf gegen gefälschte Nachrichten und manipulierte Bilder, die ihre Identität verzerren.

Sie ist eine der beliebtesten Moderatorinnen des deutschen Fernsehens, bekannt für ihren legendären Kneipen-Talk "Inas Nacht" und immer wieder Ziel von Kriminellen: Ina Müller wehrt sich gegen die Verbreitung von Falschnachrichten und manipulierten Bildern, die sie in einem falschen Licht darstellen, wie die Moderatorin jetzt per Instagram-Post öffentlich machte. Wie "Bild" berichtet, hat Müller über ihr Management bereits zahlreiche rechtliche Schritte eingeleitet, um gegen diese Verleumdungen vorzugehen.

Die Moderatorin adressiert ein ernstes Problem: Die Verbreitung von "Fake-News" und bearbeiteten Bildern, die die ihre Identität missbrauchen. So hatte sie bereits mit einem manipulierten "Tagesschau"-Beitrag zu kämpfen, der ihre vermeintliche Festnahme zeigte, oder mit KI-Videos, die sie als vermeintliche Finanzexpertin präsentieren, die für unseriösen Anlagen wirbt.

Ina Müller ruft Fans dazu auf, Fake-Seiten zu melden

Müller wandte sich auf Instagram, wo sie fast 200.000 Follower hat, direkt an ihre Fans. Sie beschreibt, wie regelmäßig falsche Darstellungen über sie verbreitet werden, und betonte, dass diese Aktionen für sie längst keinen Spaß mehr darstellen. "Am Anfang dachte ich noch, das geht wieder weg. Mittlerweile wird es aber immer schlimmer, und die Handschellen klicken fast täglich", so Müller.