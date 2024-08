Schockierende Enthüllung: Collien Ulmen-Fernandes konnte nicht mehr laufen

Collien Ulmen-Fernandes, bekannt aus dem ZDF-'Traumschiff', gab in einem Interview Einblick in eine erschreckende Erfahrung: Vor rund 20 Jahren konnte sie plötzlich nicht mehr laufen. Erst eine Operation brachte die Lösung. In ihrem Podcast 'Body Bits. Geheimnisse des Körpers' thematisiert sie nun medizinische Fragen.

Seit 2021 verkörpert Collien Ulmen-Fernandes im ZDF-"Traumschiff" regelmäßig die Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado. In ihrem Podcast "Body Bits. Geheimnisse des Körpers" (abrufbar bei Audible) setzt sich die Schauspielerin und Moderatorin nun auch abseits der Kamera mit medizinischen Fragen auseinander. Über eine persönliche körperliche Herausforderung sprach Ulmen-Fernandes nun im Interview mit RTL.

Wie die 42-Jährige offenbarte, habe sie vor rund 20 Jahren plötzlich nicht mehr laufen können. "Das war krass, weil niemand wusste, was los ist", erklärte sie. "Und das war eigentlich auch das Erschreckende daran." Dass sie ihre Beine nicht mehr belasten können würde, habe sich zum damaligen Zeitpunkt "mit nichts angekündigt". Es sei "ein ganz normaler Tag" gewesen, erinnerte sich Ulmen-Fernandes: "Und von einem Moment auf den anderen konnte ich nicht mehr laufen."

"Niemand konnte sich das erklären" Der TV-Star habe über mehrere Wochen hinweg diverse Ärzte konsultiert. "Niemand konnte sich das erklären." Erst eine Operation habe es Ulmen-Fernandes ermöglicht, wieder gehen zu können. Diese Erfahrung habe ihr "großen Respekt" eingeflößt vor dem, "was da an Prozessen ineinandergreift in unserem Körper. Der Körper ist eine unfassbar komplexe Maschine und manchmal hakt es eben an der ein oder anderen Stelle."

Auch ihr neues Projekt habe den Blick der früheren VIVA-Moderatorin auf ihren eigenen Körper verändert. "In dieser Sendung habe ich wahnsinnig viel über mich selbst gelernt und gelernt was ich machen kann, um meinen Körper optimal zu unterstützen", verrät Ulmen-Fernandes. "Alle Themen, die wir in der Sendung behandeln, betreffen uns alle, schließlich hat jeder von uns einen Körper und der leistet erstaunliches."