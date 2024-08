Bill Kaulitz und der deutsche Nationalspieler: Was läuft da?

Bill Kaulitz, Sänger von Tokio Hotel, hat eine neue Leidenschaft: Rugby. In ihrem Podcast 'Kaulitz Hills' erzählen die Brüder Bill und Tom, wie es dazu kam. Vor allem ein Spieler der deutschen Rugby-Nationalmannschaft hat es Bill angetan. Die beiden sind sogar für ein Wiedersehen verabredet.

Wie wurde Bill Kaulitz zum Rugby-Fan? In der neuen Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" erzählten Bill und sein Bruder Tom, wie es zur neuen Begeisterung um den Sport ums Leder-Ei kam. Tom hatte die deutsche Rugby-Nationalmannschaft zur Live-Aufzeichnung der vorvergangenen Folge eingeladen – als Überraschung für Bill. Der war von der Aktion begeistert – und von den Jungs der "schwarzen Adler" (Spitzname der Rugby-Nationalmannschaft) noch mehr.

Bill Kaulitz widerspricht vehement den Gerüchten, er sei bei einem Auftritt seiner Band beim Kölner CSD betrunken gewesen. In seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" klärt der Tokio-Hotel-Frontmann auf und erklärt, warum er auf der Bühne gestürzt ist.

"Sportlich. Topfit. Und Feiermäuse." So behielt Bill die Sportler in Erinnerung. Man hätte sowohl auf der Bühne als auch hinterher bei der After-Show-Party sehr viel Spaß gehabt. Das Ganze hat nun offenbar Folgen. Mit einem der Sportler hielt Bill nämlich Kontakt: "Es wird ein Wiedersehen geben. Wir sind verabredet hier in Amerika."