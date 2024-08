Das sagen Max Suhrs Freunde zu Claudia Obert

Ihr Vermögen hat Claudia Obert mit dem Verkauf von Mode gemacht. Seit ihrem ersten TV-Auftritt 2012 steht die schrille Unternehmerin mit den speziellen Lebensweisheiten zudem in der Öffentlichkeit. Im Laufe der Zeit ist sich die 62-Jährige in ihrer Art treu geblieben, doch optisch hat sie sich gewandelt. Wir werfen einen Blick ins Fotoalbum von Claudia Obert.

Über intime Details aus ihrer Beziehung plaudern die Claudia Obert und ihr Freund gerne in der Öffentlichkeit. Somit ist bekannt, dass die beiden eine offene Beziehung führen. "Sie kann machen, was sie will – er sollte nur besser aussehen als ich", scherzte Max Suhr im Interview mit t-online über ihr Verhältnis. Immer wieder wird gemunkelt, der Hamburger will aus ihrer Beziehung nur Kapital schlagen. Dem entgegnen die beiden mit offenherzigen Auftritten und Hochzeitsplänen. Sogar ein Tattoo hat sich Max Suhr mit ihren Kosenamen "Spicy Senorita" und "Maxmaus" ins Knie stechen lassen.