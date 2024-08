DVD-Neuerscheinungen: Eine Prinzessin auf der Flucht auf weitere Highlights

Diese Woche erscheinen drei bemerkenswerte DVDs und Blu-rays: 'Atlantic Crossing' erzählt die Geschichte der norwegischen Kronprinzessin Märtha während des Zweiten Weltkriegs. 'Beautiful Wedding' führt die Bestseller-Reihe von Jamie McGuire fort. 'Das Zimmer der Wunder' basiert auf dem französischen Bestseller von Julien Sandrel.

Wer die amerikanische Botschaft in der US-amerikanischen Hauptstadt Washington D.C. besucht, wird vor dem Eingang eine Statue der norwegischen Prinzessin Märtha erblicken. Die Bronze-Skulptur der norwegischen Bildhauerin Kirsten Kokkin wurde 2005 errichtet und erinnert an die Zeit des Zweiten Weltkriegs, als Prinzessin Märtha zusammen mit ihren drei Kindern vorübergehend in den USA Schutz suchte. Während ihres Aufenthalts engagierte sich die Ehefrau des damaligen Kronprinzen und späteren Königs Olav V. beim Roten Kreuz und pflegte eine freundschaftliche Verbindung zum US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt. "Atlantic Crossing" erzählt die gesamte, bislang eher unbekannte Geschichte. Die Dramaserie erscheint nun ebenso wie die Romaverfilmungen "Beautiful Wedding" und "Das Zimmer der Wunder" auf DVD und Blu-ray.

"Atlantic Crossing" (VÖ: 30. August) Norwegen im Frühjahr 1940: Um sich vor den deutschen Truppen in Sicherheit zu bringen, setzt sich die norwegische Kronprinzessin Märtha (Sofia Helin) gemeinsam mit ihren Kindern während des Zweiten Weltkriegs in die USA ab. Weil sich dort eine enge Freundschaft mit dem US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt (Kyle MacLachlan) entwickelt, wird Märthas Ehemann Olav (Tobias Santelmann) eifersüchtig. Für Norwegen jedoch wird die Verbindung zu Roosevelt zu einem entscheidenden Vorteil im Kampf gegen die Wehrmacht. Nicht alle in der Dramaserie "Atlantic Crossing" gezeigten Ereignisse haben sich tatsächlich so zugetragen, was von Historikerinnen und Historikern kritisiert wurde. Nichtsdestotrotz wurde die acht Episoden umfassende Serie 2021 mit dem Emmy in der Kategorie "Bester Fernsehfilm/beste Miniserie" ausgezeichnet.

Preis DVD: circa 28 Euro

NO, 2020, Regie: Alexander Eik/Janic Heen, Laufzeit: 480 Minuten

"Beautiful Wedding" (VÖ: 23. August) Mit ihrer internationalen Bestseller-Romanreihe "Beautiful" (2013 bis 2017) prägte die US-amerikanische Autorin Jamie McGuire das New-Adult-Genre. Der erste Teil wurde zehn Jahre nach seiner Veröffentlichung von Roger Kumble verfilmt: "Beautiful Disaster" erzählte von der Studentin Abby Abernathy (Virginia Gardner), die bei einem illegalen Boxkampf auf den MMA-Kämpfer Travis Maddox (Dylan Sprouse) trifft. Allen Unterschieden zum Trotz entwickelte sich zwischen den beiden eine Beziehung, die im zweiten Film "Beautiful Wedding" nun am vorübergehenden Höhepunkt angekommen ist: Nach einer durchzechten Partynacht wachen Abby und Travis verkatert in einer Luxus-Suite in Las Vegas auf. Zu ihrer Überraschung stellen sie fest, dass sie im Casino gewonnen und anschließend überstürzt geheiratet haben. Das muss natürlich gefeiert werden, also reisen sie gemeinsam mit ihren Freunden nach Mexiko. In den Flitterwochen angekommen, entwickelt vor allem Abby Zweifel an ihrer Ehe ... "Beautiful Wedding" basiert auf dem dritten Roman von Jamie McGuire. Ob auch der vierte und letzte Roman "Something Beautiful" verfilmt wird, ist noch nicht bekannt.

Preis DVD: circa 15 Euro

US, 2024, Regie: Roger Kumble, Laufzeit: 91 Minuten

"Das Zimmer der Wunder" (VÖ: 30. August) Ein Autounfall ist der Ausgangspunkt für eine einzigartige Mutter-Sohn-Geschichte, die unter die Haut geht: Während ihr Sohn im künstlichen Koma liegt, lebt die alleinerziehende Mutter Thelma (Alexandra Lamy) nur noch im Ausnahmezustand. Frühmorgens besucht sie ihren Louis (Hugo Questel) am Krankenbett, dann eilt sie zur Arbeit, anschließend spricht sie mit den Ärzten, und dann geht alles wieder von vorne los. Als irgendwann doch mal Zeit zum Durchschnaufen ist, stößt Thelma in Louis' Kinderzimmer auf die Liste, die dem französischen Familiendrama "Das Zimmer der Wunder" seine Struktur gibt: "Was ich vor dem Ende der Welt erledigen will, weil das vielleicht früher kommt als erwartet." Thelma studiert die Liste und kommt ins Grübeln. Ohne eine echte Idee, wohin das jetzt noch führen sollte, fasst sie einen Entschluss: Sie möchte sämtliche Punkte auf der Liste abarbeiten, stellvertretend für Louis. "Das Zimmer der Wunder" ist ein kontrastreiches Drama zwischen Herzschmerz und Hoffnung. Als Vorlage für die rührende Erzählung diente der französische Bestseller-Roman "La Chambre des Merveilles" von Julien Sandrel aus dem Jahr 2018.

Preis DVD: circa 15 Euro

FR, 2023, Regie: Lisa Azuelos, Laufzeit: 95 Minuten

