Holz im Essen bei "Das perfekte Dinner": "Ungute Überraschung"

Das Menü:

Dauercamper Heiko wohnt in einer Wohnwagen-Bungalow-Kombination auf dem beschaulichen Campingplatz Fringsmühle in Ahrdorf im Ahrtal. Zu jedem Einrichtungsgegenstand kann er eine bewegende Geschichte erzählen: "Alles, was ihr seht, ist im Prinzip von der Flut übergeblieben, neu aufgebaut, gespendet." Den Besitzer des Campingplatzes kennt der Fuhrparkverwalter schon seit 26 Jahren: "Durch das Geschehen, was 2021 passiert ist, sind wir auch mittlerweile gut befreundet." Nachdem das ganze Ahrtal überschwemmt war, ließ er sich ein halbes Jahr von der Arbeit freistellen und half: "In dem Moment funktionierst du." Fokussiert geht Heiko auch an sein Camping-"Dinner" mit folgenden drei Gängen: