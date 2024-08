"Rogue One: A Star Wars Story": Kritik zum Spin-off bei KabelEins

Unglaubliche 47 Jahre ist es her, dass die staunenden Kino-Zuschauer folgenden Schriftzug lasen: "Während der Schlacht ist es Spionen der Rebellen gelungen, Geheimpläne über die absolute Waffe des Imperiums in ihren Besitz zu bringen, den Todesstern." Der damals mysteriöse Satz stammt aus dem Eröffnungstext des ersten "Star Wars"-Films, der 1977 erschien und eine beispiellose Erfolgsgeschichte nach sich zog. Das Spin-off "Rogue One – A Star Wars Story" von 2016, das Kabel Eins nun als Wiederholung zeigt, erzählt die Geschichte hinter jenem legendären Intro-Satz.

Der neueste Teil der Saga, Episode 9, "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers", spielte ab Ende 2019 über eine Milliarde Dollar ein. Die "Macht" samt Jedi-Ritter nimmt darin wie üblich eine herausragende Rolle ein. Bei "Rogue One" hingegen ist deren Einfluss überschaubar. Der Film eignet sich dafür sensationell detailgetreu den 70er-Stil der ersten Trilogie an: die altmodischen Autoritäts-Uniformen, die naiv designten Raumschiff-Konsolen-Knöpfchen, die Rebellen in ihren Hippie-Klamotten. Getragen wird der gewaltvolle, absolut nicht kindgerechte Kriegsthriller, in dem niedliche Sidekicks wie BB-8 keinen Platz haben, von einer ausgewogenen Mixtur aus echten Figuren und Animationen.