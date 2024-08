RTL verpflichtet Nils Petersen als neuen Europa League-Experten

Kurz vor dem Start der neuen Europa League-Saison hat RTL einen prominenten Neuzugang verkündet: Nils Petersen, der als Rekordjoker des SC Freiburg bekannt ist, wird die Expertenriege des Senders verstärken. Frank Robens, RTL-Sportchef, zeigte sich begeistert: 'Er wird unsere Übertragungen mit Eloquenz und Expertise bereichern.'

"Königstransfer" für RTL? Das sieht zumindest Frank Robens, RTL-Sportchef, so. Gemeint ist der neue Experte, den RTL für seine Übertragungen der Europa League begeistern konnte. Wie der Kölner Sender am Mittwoch bekannt gab, verstärkt Nils Petersen die Expertenriege bei den Übertragungen der Europa League. Der einstige Stürmer kickte in der Bundesliga für Energie Cottbus, Bayern München und Werder Bremen, ehe er beim SC Freiburg zur Legende aufstieg. "Er wird unsere Übertragungen mit Eloquenz und Expertise bereichern", ist sich Frank Robens sicher.

Petersen selbst nahm die Verpflichtung mit Humor: "Ich bin in meinem Leben schon ab und an transferiert worden. Nun wieder ins europäische Geschäft. Sensationell!" Außerdem fügte er hinzu: "Mit meiner Erfahrung als Profi, als TV-Experte und als Fan mit Hang zum 'Freak' möchte ich das Publikum von RTL von Beginn an und nicht erst als Joker unterhalten und mit auf die Reise nehmen."

Rekordjoker Nils Petersen: Kein Bundesliga-Star erzielte mehr Tore nach Einwechslung Als Joker machte sich Nils Petersen in der Bundesliga unsterblich. Kein Einwechselspieler erzielte in der Historie von Deutschlands höchster Spielklasse mehr Tore als Petersen: 34. Im Mai 2023 beendete der Torjäger des SC Freiburg stilecht seine Karriere. In seinem letzten Heimspiel erzielte Petersen ein Tor – natürlich als Einwechselspieler.

Nun folgt die nächste Karrierestation bei RTL. Mit Moderatorin Anna Kraft präsentiert Petersen im Wechsel mit den anderen Experten Patrick Helmes und Felix Kroos die Spieltagsshow "Matchday" bei RTL+. Dazu ist der 35-Jährige als Co-Kommentator im Einsatz. Erfahrung dafür bringt der Ex-Stürmer bereits mit. Als TV-Experte war er bereits für Prime Video tätig, auch bei der Heim-EM gastierte er als Experte im EM-Studio von RTL.

