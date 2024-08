"Null Euro": FDP-Chef Christian Lindner will Streichung von Leistungen für abgelehnte Asylbewerber

FDP-Chef fordert hartes Durchgreifen

Abgelehnte ausreisepflichtige Asylbewerber sollen in Deutschland laut Forderung von Finanzminister Christian Lindner keine Sozialleistungen mehr beziehen dürfen. Das hat der FDP-Chef am Mittwochabend in der ARD-Talkshow "Maischberger" vorgeschlagen. Man müsse aus dem Attentat in Solingen, bei dem ein syrischer Islamist am Freitagabend drei Menschen getötet hatte, Schlussfolgerungen ziehen, so Lindner im Gespräch mit Gastgeberin Sandra Maischberger.