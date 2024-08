„Grey´s Anatomy“ Revival mit „Atemlos“: Netflix bringt erste eigene Krankenhausserie raus

Mit „Atemlos“ bringt Netflix am 30. August 2024 ihre erste eigene Krankenhausserie an den Start, die ursprünglich aus Spanien kommt und den Originaltitel „Respira“ trägt. Der inzwischen veröffentliche Trailer gibt erste Einblicke in die neue Serie und erinnert an die US-Erfolgsserie „Grey´s Anatomy“.

Drama, Spannung, Romantik und ein spanischer McDreamy „Ein leidenschaftliches Team aus Mediziner*innen widmet sich der Rettung von Leben in einem Krankenhaus, wo Spannungen – und Romantik – den Puls beschleunigen.“ Mit diesen Worten lässt Netflix die Spannung vor dem Staffelstart am 30. August 2024 schon mal steigen, erinnern diese doch inhaltlich stark an die US-Erfolgsserie „Grey´s Anatomy“. Doch eines ist anderes: Dieses Mal spielt die Handlung nicht in Seattle, sondern in Valencia, Spanien. Dennoch gibt es viele Parallelen zwischen beiden Serien. Dazu gehört u.a. der ausgewählte Cast, der aus attraktiven Ärzten besteht, wozu auch Schauspieler Manu Rios, bekannt aus der Netflix-Serie „Elite“, gehört. Als neuer spanischer Traumboy lässt er die Herzen vieler Fans in die Höhe schlagen und kann sich neben dem amerikanischen McDreamy durchaus sehen lassen.

Darum geht es Die Handlung spielt in dem öffentlichen Krankenhaus Joaquin Sorolla in Valencia, Spanien. Insgesamt umfasst die Miniserie 8 Folgen, in denen sich das Ärzteteam bestehend aus Dr. Biel De Felipe (Manu Rios), Dr. Jessica Donoso (Blanca Suarez), Dr. Nestor Moa (Borja Luna), Dr. Pilar Amaro (Aitana Sanchez-Gijon) und Direktor LIuis (Alfonso Bassave) in ihrer täglichen Arbeit in der Notaufnahme rund um die Uhr um die Patienten kümmert. Das bleibt nicht ohne Folgen: Die Energiereserven sind erschöpft und es kommt immer wieder zu Spannungen und Reibereien zwischen den Ärzten. Eines Tages begibt sich Patricia Segura (Najwa Nimri) in die Hände des Ärzteteams, die nicht nur die Präsidentin der Region Valencia ist, sondern auch an einer schweren Krankheit leidet …

Najwa Nimri bekannt aus „Haus des Geldes“ Najwa Nimri spielt in der Krankenhausserie also Patricia Segura, die an einer schweren Krankheit leider und zugleich die Präsidentin der Region Valencia ist. Vielen „Haus des Geldes“ Fans dürfte die Schauspielerin noch bekannt sein. In der Serie verkörperte sie die neue Chef-Ermittlerin Alicia Sierra. Sie wird zu einer erbitterten Gegnerin des Professors und seinen Anhängern. In dieser Rolle konnte sie ein breites Publikum von sich überzeugen und war eine beliebte und umstrittene Figur in der Serie. Wird sie auch in „Atemlos“ begeistern können? Ab dem 20. August 2024 gibt es die Antwort. In jedem Fall ist die neue Serie ein absolutes Muss für „Grey´s Anatomy“ Fans.