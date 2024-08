True-Crime-Serie "Worst Ex Ever" (Netflix): Wie gut kennst du deinen Ex wirklich?

Nach „Worst Roommate Ever“ bringt Netflix nun mit „Worst Ex Ever“ eine neue True-Crime-Serie auf den Markt. Was ist, wenn Liebe zum Alptraum wird und der Partner nicht der zu sein scheint, der er ist? Anhand von Zeugenaussagen, Bodycam-Aufnahmen und nachgestellten Szenen enthüllt diese Serie die brutale Realität vergangener Liebschaften.

In der neuen True-Crime-Serie „Worst Ex Ever“ werden schockierende Storys über Verrat, Gewalt und Betrug unter Zuhilfenahme von Bodycam-Aufnahmen, Augenzeugen und nachgestellten Szenen schonungslos aufgedeckt. Sie zeigen die brutale Realität vergangener Beziehungen und konfrontieren die Menschen mit einer ihrer größten Ängste: Nämlich die Angst davor, seinen Partner nicht wirklich zu kennen. Genau das ist den Personen passiert, die in der Serie zu Wort kommen und Gehör finden. Auf eine erschreckende und schonungslose Art und Weise werden so die Schattenseiten der Liebe aufgezeigt. Diese führen vom Verrat bis hin zu bestialischen Mordkomplotten.

Streamingstart auf Netflix

Die auf wahren Begebenheiten beruhende Doku ist ab dem 28. August 2024 auf Netflix zu sehen. In insgesamt 4 Episoden werden grauenhafte Verbrechen früherer Beziehungen offengelegt. Nach dem großen Erfolg der Doku-Serie „Worst Roommate Ever“ legt Netflix nun also mit „Worst Ex Ever“ nach. (Hier findest du "Worst Ex Ever" auf Netflix)