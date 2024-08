"Die Spreewaldklinik": Kritik zur ersten Folge der neuen Serie bei SAT.1

Wenn die beliebte Serie 'Die Landarztpraxis' in die Sommerpause geht, übernimmt 'Die Spreewaldklinik'. Mit 80 neuen Folgen und prominenter Besetzung wie Sina-Valeska Jung und Muriel Baumeister startet SAT.1 am 29. August um 19.00 Uhr die neue Vorabendserie.

Die Dreharbeiten für sage und schreibe 120 neue Folgen der beliebten Vorabendserie "Die Landarztpraxis" sollen noch in diesem Jahr beginnen. Doch jetzt hat Caroline Frier im fiktiven Wiesenkirchen erst mal Pause. SAT.1 will den Sendeplatz um 19.00 Uhr ab Donnerstag, 29. August, aber weiterhin adäquat bespielen: Bis der Publikumsliebling zurückkehrt, gibt es 80 Folgen der neuen Vorabendserie "Die Spreewaldklinik". Sie wurde im brandenburgischen Lübben gedreht – mit prominenter Besetzung: Sina-Valeska Jung spielt als Dr. Lea Wolff die Hauptrolle. Muriel Baumeister übernimmt den Part ihrer Chefin am Krankenhaus. Arztserien funktionieren eben immer, oder?