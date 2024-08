Jan Hofer wird bei "RTL Direkt" von Friedrich Merz und Lars Klingbeil überrascht

Nach drei Jahren als Moderator bei "RTL Direkt" beendete Jan Hofer am Donnerstagabend seine Tätigkeit als Nachrichtensprecher. Mitten in seiner letzten Sendung kam es jedoch zu einer Unterbrechung: Hofers Kollegin Pinar Atalay überraschte den 74-Jährigen mit einem Blumenstrauß und den Worten: "Du bist einfach 'Mister News'!"

Sie erklärte "Wir lassen natürlich den lieben Jan nicht einfach so gehen." Der sichtlich überraschende Moderator versprach, "sicherlich das ein oder andere Mal noch mal" aufzutauchen – "aber nicht mehr bei 'RTL Direkt'". Gerührt blickte er auf seine langjährige Karriere zurück: "Ich kann ja nichts dafür, aber ich war halt immer da. Ich bin über viele Jahrzehnte den Menschen ins Wohnzimmer gekommen." Hofer meinte: "Solche Karrieren gibt es nicht mehr so wirklich. Ich glaube nicht, dass es noch jemanden geben wird, der so viele Jahre wie Peter Klöppel bei RTL und nun ich an der Front gewesen ist."