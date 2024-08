"Maffay.": Kritik zur ARD-Doku über Peter Maffay

"maffay." – mit einem Punkt am Ende. Knapper könnte der Titel für dieses neue Doku-Porträt, das den (je nach Definition) erfolgreichsten deutschen Rockmusiker feiert, kaum ausfallen. Aber es reicht doch: Den Mann, der seit über 50 Jahren die Bühne rockt und mit 20 Alben die Spitze der Charts eroberte, muss man nicht mehr groß vorstellen. Viel wurde im Lauf der Jahre über Peter Maffay erzählt, auch in diversen TV-Würdigungen. Man kennt seine Geschichte. Zuletzt kam allerdings ein bedeutendes neues Kapitel dazu, und es gibt ja auch etwas zu feiern ...

Zwei konkrete Anlässe bilden die Grundlage für diesen Film von Regisseur Andreas Heineke: Maffays 75. Geburtstag am 30. August, dem Tag der TV-Ausstrahlung von "maffay.", und seine kürzlich beendete "Farewell Tour" – die letzte große Konzertreihe in der Karriere des nimmermüden Perfektionisten, der gerne als deutscher Springsteen dargestellt wird (und mit dem Vergleich immer gut leben konnte). Er möchte zukünftig mehr Zeit für die Familie haben und ab jetzt nur noch gelegentlich vor Publikum auftreten. Ein endgültiges Ende der Karriere soll es nicht sein.

"Noch nie hat Peter Maffay ein Kamerateam so nah an sich herangelassen"

Heineke begleitete Peter Maffay ein Jahr lang. Blickte ihm über die Schulter beim Arbeiten in seinem Tonstudio, bei der Vorbereitung der Tour, auf dem Weg zum denkwürdigen letzten Gig am 20. Juli in Leipzig. Der Filmemacher nutzte die Zeit aber auch, um auf die Privatperson Peter Maffay zu blicken – ein Typ mit Haltung und Prinzipien, wie man weiß, der auch mal aneckt, wenn er es für richtig oder notwendig hält. So tauchen neben musikalischen Wegbegleitern wie Johannes Oerding beispielsweise auch Maffays Ehefrau Hendrikje sowie sein Sohn Yaris in dem einstündigen Film auf, um ein wenig aus dem Nähkästchen zu plaudern.