"heute-show spezial: Zwei Besserwessis im Osten": ZDF-Reportage mit Lutz van der Horst und Fabian Köster

In der ZDF-Reportage 'heute-show spezial: Zwei Besserwessis im Osten' erkunden Lutz van der Horst und Fabian Köster die politische Lage in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Die Reporter folgen der 'Go East'-Devise und fangen vor den Landtagswahlen vor Ort Stimmungen und Verstimmungen ein.

heute-show spezial: Zwei Besserwessis im Osten Reportage • 30.08.2024 • 22:40 Uhr

Fast 35 Jahre nach der "Wende" und der späteren Wiedervereinigung, haben einstige Reizworte und Schmähbegriffe wieder Hochkonjunktur. So kokettiert das ZDF in der Reportage-Sondersendung "heute-show spezial: Zwei Besserwessis im Osten" mit dem alten Ossi-Wessi-Denken. Die bekanntermaßen provokanten Spaßmacher fragen in den früher sogenannten "fünf neuen Bundesländern" nach, was Sache ist.

Forsch hinein ins Wahlkampfgetümmel Der gebürtige Kölner Lutz van der Horst und Fabian Köster aus Bergisch Gladbach, die beiden unerschrockenen, frechen "heute show"-Reporter folgen der "Go East"-Devise. Sie wollen sich vor den mit Spannung erwarteten Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg ein Stimmungsbild vor Ort machen – und dabei dezidiert auch "Verstimmungen" einfangen, wie sie sagen. Sie besuchen den Endspurt der Wahlkämpfer und wollen herausfinden, wer wo aktuell die Nase vorn hat – und warum das so sein könnte.

heute-show spezial: Zwei Besserwessis im Osten – Fr. 30.08. – ZDF: 22.40 Uhr