"Islamismus wird gepredigt": Scharfe Kritik von Expertin im "moma" an großen Islamverbänden

"Viele muslimische Menschen in Deutschland schauen sehr betroffen auf das Ereignis", so Sineb El Masrar über den tödlichen, mutmaßlich islamistischen Anschlag von Solingen vom vergangenen Freitag. Die Publizistin, die mehrere Bücher, etwa über Männer- und Frauenrollen im Islam, veröffentlicht hat, gab am Donnerstag im ARD-"Morgenmagazin" einen Einblick in die Reaktionen der muslimischen Community hierzulande – und prangerte das Weltbild der großen Islamverbände Deutschlands an.