"Dschungelcamp" Tag 15: Georgina packt über ihren Ex aus: "Ich habe den einfach geliebt. Ich war süchtig"

Tag 15 im "Showdown der Dschungel-Legenden" beginnt verheißungsvoll mit einer Schatzsuche, endet jedoch in einem verbalen Rundumschlag. Georgina Fleur öffnet sich über ihre erschütternde Vergangenheit und ihre gescheiterte Beziehung. Ein Abendessen wird zum Schauplatz eines großen Streits.

Eskalation im Grünen Eigentlich fängt an Tag 15 vom "Showdown der Dschungel-Legenden" alles so verheißungsvoll an: Gigi Birofio und Sarah Knappik brechen hoch motiviert zur Schatzsuche auf. "Kann sein, dass ich da eine Pizza gegessen habe", erinnert sich Gigi an sein letztes Mal im Jahr 2023. Damals dachte er in erster Linie in sich – und nicht ans Team und den Zoff, der ihm im Camp blühte.

Was er noch nicht ahnt: Auch diesmal endet der willkommene Ausflug ins Grüne in einer Eskalation. Doch zuerst sollen Gigi und Sarah Bälle aus einem Schlammbad holen, um Spinnenschiffe zu versenken. Gigi stürzt sich voller Elan in das Becken – sehr zum Unmut von Sarah, die ihre Haare nicht dreckig machen möchte. Gigi versteht nach 15 Tagen im stinkigen Dschungel ihre Aufregung nicht: "Um eine Legende zu werden, musst du auch dreckig sein." Dass sie trotz Gigis vollem Körpereinsatz den richtigen Schlüssel nicht erspielen konnten, ärgert ihn zusätzlich: "Ich bin Schwein geworden für nix."

"Weißt du, wie kalt das jetzt ist, die Haare zu waschen?", jammert Sarah auf dem Rückweg. "Wen jucken deine Haare?", platzt es aus Gigi heraus. "Hier gewinnt doch nicht der, der die schönsten Haare hat!" Seine Meinung: "Wenn hier jemand ist, der sagt: 'Hey, ich habe Angst, dass meine Haare dreckig werden,' – Der hat hier nichts zu suchen." Danni Büchner stellt sich auf Gigis Seite: "Wir stehen hier kurz vorm Finale. Dann machst du deine Haare eben dreckig." Gigi wütet indes weiter über Sarah: "Sie ist für mich einer der unsichersten Menschen, die ich kennengelernt habe. Super unsicher, egal, was sie macht."

Georgina packt über ihren Ex aus Eine Geschichte, bei der die Haare zu Berge standen, lieferte Georgina Fleur, nachdem sie von Danni Büchner auf ihren Skandal-freudigen Ex angesprochen wurde. "Wo hast du den eigentlich aufgegabelt?", wollte Danni wissen. Georgina erzählte frei von der Leber: "Meine Schwester kannte ihn von früher und hat ihm meine Nummer gegeben. Da habe ich morgens um vier eine WhatsApp bekommen." Samt Einladung zum Fitness-Training. Danni vermutet: "Da hat er schon getrunken, oder?

Trotzdem traf sich Georgina mit ihm im Fitnessstudio: "Der kam in so einer Jogginghose und so einem dreckigen T-Shirt. Da dachte ich mir schon: 'Oh mein Gott, Katastrophe. Warum gebe ich mir das jetzt gerade?' Der sah aus wie der Oberprolet." Dann tranken sie drei Flaschen Champagner, auf Sardinien wurden sie ein Paar – und dann nahm das Drama seinen Lauf: "Der erste große Streit war Heiligabend." Kader Loth ist entsetzt: "Warum hast du ihn danach nicht verlassen?" Georgina gesteht: "Weil ich dumm war" und erzählt weiter: "Ich habe nur geweint, geweint, geweint, geweint. Und dann war ich in dieser Spirale." Rauskommen sei unmöglich gewesen: "Ich habe den einfach geliebt. Ich war süchtig."

Dann kam die Anfrage für das "Sommerhaus der Stars": "Er will der ganzen Welt zeigen, dass ich seine Frau bin und er mich liebt. Das war der Grund, warum wir das gemacht haben." Georgina seufzt: "Ich war so blind vor Liebe." Sie fasst den Rest kurz und voller Schmerz zusammen: "Und dann bin ich schwanger geworden. Als er mir dann dieses krass blaue Auge mit Nasenbruch geschlagen hat vor dem Baby zu Hause in meiner Wohnung, habe ich gesagt: Ok, jetzt reicht's."

Noch heute fiele es ihr schwer, überhaupt drüber zu sprechen: "Ich glaube, ich verdränge die Dinge lieber, als alles immer wieder aufzuwühlen, nochmal darüber zu reden, noch mehr zu weinen." Jetzt will sie anderen Frauen Mut machen: "Ich habe zum Glück durch meine Tochter die Stärke gefunden, ihn zu verlassen und ihn dann endgültig aus meinem Leben zu eliminieren."

Großer Streit beim Abendessen Am Abend ist Sarah noch immer beleidigt. "Du kannst Gigi mein Essen geben, der braucht es noch fürs Finale, damit er die Prüfung so gut macht wie heute", zickt sie in die Runde. Gigi rollt die Augen: "Hör mal auf, so ein kleines Kind zu sein, Sarah." Ähnliches bekommt er als Retourkutsche serviert: "Dass der hier schon die ganze Zeit immer furzend durch die Gegend läuft, das ist halt kein Mann. Das ist halt noch ein Kind." Danni hält zu Gigi: "Das ist jetzt ein bisschen peinlich mit 37." Georgina zuckt mit den Schultern: "Zum Glück hungert sie sich nicht zu Tode, so dünn ist sie noch nicht."

Auch sonst lässt Sarah kein gutes Haar an der Konkurrenz: "Danni finde ich von allen Leuten, die da oben sitzen, am unloyalsten", "Mola läuft wie so ein Dackel hinterher". Gigi nannte sie respektlos: "Ich spucke vor seine Füße." Zurück im Camp drehte sie erst richtig auf: "Ihr schleimt euch alle ins Finale." Damit meint sie vor allem Danni. Die fragt verständnislos: "Hast du deine Regel bekommen oder was ist los?"

Sarah unterstellte ihr neben "Schleimerei" auch einen "Höhenflug": "Du gehst die ganze Zeit immer gebückt, weil du Todesangst hast, hier rauszufliegen." Danni: "Bitte was?" Sarah: "Reiß die Augen nicht so auf, das steht dir nicht gut." Danni: "Wer bist du eigentlich, dass du hier alles und jeden beleidigst?" Auch Mola Adebisi unterstellt Sarah, gebückt zu gehen. Da platzt dem sonst so Unparteiischen die Hutschnur: "Du kannst dir nicht alles herausnehmen, nur weil du eine Frau bist." Er wird laut: "Ich bin noch nie gebückt gegangen in meinem verdammten Leben!" Er analysiert ihr Verhalten: "Sie hat halt Probleme mit ihrer neuen Körperform. Sie hat Probleme mit allen möglichen Dingen." Am nächsten Morgen entschuldigt sich Sarah bei der Gruppe und bei Danni: "Vielleicht war es hormonell, vielleicht hast du Recht."

Dschungel-Prüfung mit überraschendem Twist Dann geht es für alle in die legendäre Team-Prüfung "Creek der Sterne". Gegen Wassermassen, Wind und Riesenbälle müssen die Legenden Sterne einsammeln und bis zum Ablauf der Zeit festhalten. Kurz vor dem Start meldet sich Sarah zu Wort: "Ich habe ein paar Probleme mit meinem Rücken." Deshalb will sie auf die Teilnahme verzichten und hofft, dass die anderen trotzdem auch ohne sie antreten dürfen. Sonja Zietlow schaut sie ernst an: "Du weißt aber, dass das Konsequenzen haben kann?" Sarah nickt: "Das weiß ich."

Mit vollem Körpereinsatz können die Legenden alle fünf Sterne sichern. Dann kommt die große Überraschung: Alle dürfen zurück ins Camp, auch Verweigerin Sarah – was bei den anderen so kurz vor dem Finale für maximale Verwirrung sorgt ...

