"Die Unschärferelation der Liebe": Kritik zur Komödie mit Caroline Peters und Burghart Klaußner

So unverblümt wie das Leben

Schon die Besetzung lässt Großartiges vermuten. Caroline Peters ("Mord mit Aussicht") und Burghart Klaußner ("Der Staat gegen Fritz Bauer"), zwei bekanntermaßen großartige Film- und Theaterstars, spielen in "Die Unschärferelation der Liebe" zwei Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Da wäre zum einen Greta, eine laute, spontane und unberechenbare Frau. Als sie eines Nachts an einer Bushaltestelle irgendwo in Berlin auf den ruhigen, die Ordnung liebenden Alexander trifft, küsst sie ihn unvermittelt in den Nacken. Sie habe ihn mit ihrem bereits verstorbenen Mann verwechselt, behauptet sie, verfolgt ihn aber trotzdem. "Warum reden Sie mit mir?" – Alexander scheint mit seinem Latein am Ende zu sein. Er kannte diese Frau doch gar nicht. "Keine Ahnung. Ich bin völlig daneben, weiß ich selber", erwiderte Greta auch noch völlig ungeniert. Ist sie eine Verrückte? Oder gar eine Stalkerin? Schließlich steht sie wenige Tage später in Alexanders Metzgerei – und behauptet auch noch frei von der Leber weg, alles "erstunken und erlogen" zu haben. Sie mache das eben manchmal so. Das mache ihr auch wirklich Spaß.