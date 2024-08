"Die geheime Macht des Geschmacks": Kritik zur ARTE-Doku über den Geschmackssinn

Über Geschmack lässt sich nicht streiten, heißt es. Wie soll man auch rational beweisen, ob etwas geschmacklich "richtig" oder "falsch" ist, ob – was Nahrung angeht – etwas schmeckt oder nicht? Schließlich ist das doch subjektiv, oder? Der eine mag es süß, der andere salzig, die eine sauer, die andere "umami". Dass der Geschmack sich allerdings nicht nur im Laufe eines einzelnen Lebens verändern kann, sondern dass er sich in viel größerem Ausmaß seit Anbeginn der Evolution eindrucksvoll entwickelt hat, zeigt die sehenswerte zweiteilige australisch-deutsche Dokumentation "Die geheime Macht des Geschmacks", die ARTE nun zur Primetime am Stück ausstrahlt.

Der erste Teil, "Bedürfnis und Begierde", geht ganz an die Anfänge der Evolution zurück, zu den ersten Organismen in den Ur-Meeren. Wie das Wasser, in dem sie lebten, enthielten auch ihre Körper Salz, das ihre Zellen zum Überleben und richtigen Arbeiten brauchten. Salz – oder Natriumchlorid – gab es an Land nicht mehr in den großen Mengen wie im Meer, also entwickelten die Organismen Geschmacksrezeptoren, um es anderweitig aufzuspüren.