Riccardo Simonetti heiratet den "wunderbarsten Mann"

Riccardo Simonetti hat seinen langjährigen Partner Steven geheiratet. Auf Instagram teilte er eine emotionale Liebeserklärung und ein Porträt des glücklichen Paares. Zahlreiche Promis gratulierten dem frisch vermählten Paar.

Eheglück für Riccardo Simonetti Der Moderator und sein langjähriger Partner Steven haben "Ja" gesagt. Der Verlobung im vergangenen November folgte nun die Hochzeit samt großer Feier. Danach holte der frischgebackene Ehemann auf Instagram zu einer emotionalen Liebeserklärung aus. Außerdem teilte er mit seinen Fans ein stimmungsvolles Porträt mit seinem frisch angetrauten Steven. Auf dem Bild umarmen sich die beiden zärtlich. Während Steven glücklich lächelt, hat Simonetti die Augen geschlossen und schmiegt sich an die Schulter seines Ehemanns an. Beide sind in Weiß gekleidet.

"Ehemann und Ehemann. Die meiste Zeit meines Lebens habe ich mit dem Gedanken verbracht, dass die Ehe keine Option für mich ist", erklärte Simonetti in seinem Post und fügte hinzu: "weil ich nicht mit vielen schwulen Paaren in meinem Umfeld aufgewachsen bin, bis ich dich kennengelernt und erkannt habe, dass es bedingungslose Liebe gibt."

Zahlreiche Promis gratulieren Riccardo Simonetti zur Hochzeit Über die Hochzeitsfeier hatte Riccardo Simonetti nur Positives zu berichten. "Heute hatte ich das Glück, den wunderbarsten Mann zu heiraten, den ich je in meinem Leben getroffen habe", erklärte er Steven auch via Instagram seine Liebe. Er nehme ihn als "Geschenk für jeden Raum, den du betrittst" wahr. Auch die Menschen um Simonetti herum hätten einen Narren an Steven gefressen. "Und du hast mich zu deinem Ehemann auserkoren? Was für ein Privileg!", konnte der 31-Jährige sein Glück kaum fassen. Zwar sind die beiden seit Anfang 2021 ein Paar, und doch "schlägt mein Herz jedes Mal ein bisschen schneller, wenn ich dich sehe oder mit dir reden kann", schwärmte Simonetti.

Bei so viel Glück konnten auch zahlreiche Promis in den Kommentaren nicht anders, als sich mit dem frisch vermählten Paar zu freuen. Sylvie Meis schrieb: "Herzlichen Glückwunsch, meine Lieblinge! So ein magischer Tag ... Ich wünsche euch ein Leben voller Glück und magischer Momente." Ebenfalls verliehen Jorge Gonzalez, Jochen Schropp, Palina Rojinski und Bonnie Strange ihrer Freude Ausdruck.