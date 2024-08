"Die große Maus-Show": Infos zur Rateshow mit Esther Sedlaczek

In 'Die große Maus-Show' stellen sich zwei prominente Teams unter Moderation von Esther Sedlaczek den eingereichten Fragen wissbegieriger Kinder. Mit dabei sind unter anderem Wincent Weiss, Annette Frier und Smudo.

"Frag doch mal die Maus": Unter diesem Motto beantworteten die Expertinnen und Experten aus der "Sendung mit der Maus" seit 2006 die kniffligsten Alltagsfragen wissbegieriger Kinder. Eine Woche, bevor die Sommerferien auch in den letzten Bundesländern enden, kehrt das Format nun mit einer neuen Ausgabe unter neuem Namen zurück: "Die große Maus-Show" vereint viele Elemente, die junge als auch erwachsene Zuschauerinnen und Zuschauer seit jeher zu schätzen wissen.

Unter der Moderation von Esther Sedlaczek versuchen zwei prominent besetzte Teams, die richtigen Antworten auf die von Kindern eingereichten Fragen zu finden: Im "Team Wincent" tritt Sänger Wincent Weiss als Kapitän zusammen mit Moderatorin Jana Ina Zarrella und Rapper Smudo von den Fantastischen Vier an. Im "Team Annette" setzen Schauspieler Christoph Maria Herbst und der ehemalige Skirennläufer Felix Neureuther auf die geballte Maus-Expertise ihrer Teamkapitänin Annette Frier, die schon zum siebten Mal in der Sendung zu Gast ist und zudem seit Oktober 2021 den deutschen Text im Vorspann der "Sendung mit der Maus" spricht.

Gemeinsam gilt es, die unterschiedlichsten Fragen zu beantworten der Marke: Warum verirren sich Maulwürfe nicht in ihren Gängen? Und wie erkennt man, ob eine Stimme echt oder das Produkt künstlicher Intelligenz ist? Die richtigen Antworten gibt wie immer das Maus-Experten-Team, bestehend aus Siham El-Maimouni, Armin Maiwald, Ralph Caspers und Christoph Biemann.

Neu sind die zwei Maus-Duelle in einer Sendung: Im ersten will eine Opernsängerin lauter als eine Kettensäge sein. Im zweiten liefern sich der Kletterer Tom Gehlert und der Läufer Andi Wöhle ein Wettrennen in extremer Höhe.