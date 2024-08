"Künstliche Musik – Die KI-Revolution im Pop": Infos zur 3sat-Doku über Musik in der Zukunft

Weltuntergangsprognosen haben in düsteren Zeiten Hochkonjunktur: Auch wenn mit einer nahen Übernahme der globalen Herrschaft durch wild gewordene Roboter-Armeen, wie man das etwa aus der "Terminator"-Filmreihe kennt, eher nicht zu rechnen ist, sind sich kritische Mitbürger einig: von Künstlicher Intelligenz geht eine große Gefahr aus. Die neue Dokumentation "Künstliche Musik – Die KI-Revolution im Pop", die 3sat nun in deutscher Erstausstrahlung zeigt, wirft ein Schlaglicht auf eine Branche in Aufruhr. Es geht in eine Welt, in der eine Popstar-Stimme sich vermeintlich perfekt in Sekundenschnelle von einer Maschine imitieren lassen kann. Und in der immer mehr Songs von KI "komponiert" werden. Mit welchen Folgen?