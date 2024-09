Jana Wosnitza im exklusiven Interview: "Die Basis muss stimmen"

Am 8. September startet der erste Spieltag der neuen NFL-Saison bei RTL. Mit dabei ist auch Jana Wosnitza . Die 30-jährige Kölnerin moderiert für den Privatsender RTL die Spiele. In „Hallo! Der Promi-Podcast von prisma“ verrät sie mehr über ihre Leidenschaft.

Bayer Leverkusen. Ich habe sieben Jahre in München gelebt, aber das hat mich dem FC Bayern nicht nähergebracht, obwohl dort natürlich auch Großartiges geleistet wird. Ich bin aber immer eher für die Kleineren, auch wenn man Bayer aktuell nicht wirklich dazuzählen kann. Was Bayer Leverkusen in der vergangenen Saison gespielt hat, war so ein geiler Fußball.

Das ist mal so und mal so. Man hat durchaus Momente, in denen man glaubt, es ginge nicht schnell genug. Der Job ist ja so, dass du nach außen nur das siehst, was gelingt. Der ganze Weg dorthin bleibt verborgen. Ich habe viele Jahre auf diesen Traum hingearbeitet, ohne zu wissen, ob ich am Ende auch erfolgreich sein werde. Klar, wenn man mich dann im Doppelpass oder bei der Darts-WM sieht, dann denkt man, dass alles Schlag auf Schlag ging und ein Selbstläufer war. Aber davor gab es eine lange Zeitspanne, während der man vielleicht nicht erkennen konnte, dass meine Karriere diese Dynamik annimmt.