Detail im "Dschungel"-Finale sorgt bei Jan Köppen für "Gänsehaut"!

Doch genug des Deeptalks, die vorletzte Prüfung stand an. Sechs Minuten Kakerlaken und Heuschrecken an den Füßen, Gemeine Kampfameisen an den Händen und Schlangen um den Kopf herum galt es für die drei auszuhalten. Die Zeit, die sie mit dem Getier schaffen, mussten sie allerdings selbst abschätzen – wer am weitesten davon entfernt lag, schied aus. Und das traf ausgerechnet den erst siegessicheren und nun ziemlich geknickten Gigi. Nachdem sie ihn getröstet hatten, ließen die beiden Damen ihrer Freude freien Lauf: "Keiner hat uns hier ernst genommen – und wir zwei sind im Finale!", jubelte Georgina.

Auf dem Thron dachte sie laut an die diesjährige Gewinnerin der regulären Staffel, Sängerin Lucy Diakovska (48): "Zwei Rothaarige dieses Jahr! Und sie hat am 2. April Geburtstag wie ich!" "What?! Jetzt hab' ich 'n bisschen Gänsehaut!", rief Moderator Jan Köppen (41) verblüfft. Lucy glaube ja auch an solche schicksalhaften Zeichen. Wir erinnern uns: Die hatte ihre Krone am 5. Februar bekommen, dem Tag, an dem 2001 ihre erste Single mit den No Angels erschienen ("Daylight In Your Eyes") und 2020 ihre Mutter verstorben war. "Es sollte vielleicht auch so sein", schlussfolgerte der Moderator und Georgina schickte der Lockenkopf-"Königin" einen Gruß: "Lucy! Ich bin deine Prinzessin!" Herzlichen Glückwunsch dazu!