„Icon League“: Darum geht es in der Fußball-Show mit Toni Kroos und Jana Wosnitza.

„The Icon League“ ist eine neue deutsche Fußballliga. Gespielt wird in der Halle, wo sich zwei Mannschaften mit jeweils fünf Spielern auf einem Kleinfeld gegenüberstehen. Ein Spiel besteht aus zwei Halbzeiten zu je 15 Minuten. Durch zufällig bestimmte Effekte und Sonderregeln sollen die Spiele im Vergleich zum klassischen Fußball abwechslungsreicher, actionreicher und schneller werden. Das Ergebnis ist Sport mit Show-Charakter. Eine Saison dauert rund drei Monate und soll bis zu sieben Millionen Euro kosten. In der ersten Spielzeit umfasst die Liga 14 Teams mit jeweils zwölf Spielern im Kader. Jede Mannschaft absolviert an jedem Spieltag ein Match.

Toni Kroos will seine Karriere mit dem EM-Titel in Deutschland beenden. Im Podcast 'Lanz & Precht' spricht er über das Viertelfinale gegen Spanien, saudi-arabische Gehälter, seine Rückkehr in die DFB-Elf und gesellschaftliche Themen wie Migration und Leistungsbereitschaft.

Wie sieht der Zeitplan aus?

Die Gründung der Liga erfolgte im November 2023. Im Juni konnten sich dann Spieler für die Liga im Rahmen der sogenannten „Scouting Days“ bewerben. Beim „Draft Day“, der am 28. Juli im Admiralspalast in Berlin stattfindet, geht es darum, die Kicker auf die einzelnen Teams zu verteilen. In der Kölner Lanxess-Arena startet dann der erste Spieltag am 1. September. Das „Final 8“ ist für den 15. Dezember terminiert. An diesem Tag tragen die acht besten Teams nacheinander die Viertel- und Halbfinalspiele sowie das große Finale aus.